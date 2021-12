В Малайзии десятки тысяч человек эвакуировали из-за наводнений

Для спасения людей было задействовано более 66 000 сотрудников полиции, армии и пожарных. Гражданские добровольцы также стали участниками спасательной операции. Им пришлось вытаскивать людей из автомобилей и из с затопленных улиц.

Государственное информационное агентство сообщило, что по всей стране в центры помощи было эвакуировано 21 000 человек.

Flooding in Malaysia currently is absolutely disturbing... it's just bad event after bad event for Malaysia. Hoping that things don't get much worse than this but it's shocking and sad. pic.twitter.com/I33W41xebc

Премьер-министр Исмаил Сабри Яакоб сообщил журналистам, что только в Селангоре 15 000 человек были эвакуированы в более чем 100 центров помощи.

По его словам, количество осадков за последний день было эквивалентно месячной норме при нормальных условиях.