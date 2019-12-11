Таяние льда Гренландии увеличилось в семь раз в период с 1992 по 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Nature.

Соответствующие данные были представлены международной группой полярных исследователей. За этот период ледники Гренландии потеряли 3,8 триллиона тонн льда. Исследователи утверждают, что к концу 21 века это приведет к повышению уровня Мирового океана на 7 сантиметров.

При этом, что стало причиной таяния ледников в исследовании не говорится. Однако это может быть связано с глобальным потеплением, в связи с которым средняя температура в регионе выросла на 0,75 градусов.

Ученые отмечают, что с каждым сантиметром роста уровня Мирового океана появляется угроза затопления для шести миллионов человек.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о стремительном таянии ледников в Гренландии.

Также сообщалось, что ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США заявили, что прошедший июль оказался самым жарким месяцем за 140-летнюю историю исследований.