На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували за добу близько 250 оккупантів

Сили оборони України на Таврійському напрямку завдали російським окупантам чергових суттєвих втрат у живій силі та техніці, ліквідувавши за добу близько 250 ворожих солдатів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Зазначається, що артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань.

За останню добу на цій ділянці фронту втрати противника склали 249 осіб, з яких: безповоротні - 76, поранені - 170, полонені - 3.

Крім того, бійці ЗСУ знищили ще 20 одиниць військової техніки російських загарбників, а саме:

1 танк,

2 ББМ,

5 артилерійських систем та мінометів,

1 ПТРК,

1 БПЛА,

10 одиниць автомобільної техніки,

1 одиниця спеціальної техніки.

Також на цьому напрямку нашими бійцями було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

"Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 688 обстрілів, завдав 19 авіаударів", - розповів Тарнавський.

Ситуація на фронті 3 вересня

За даними Генерального штабу станом на вечір 3 вересня, Сили оборони продовжують вести контрнаступ на Мелітопольському напрямку. Тим часом російські окупанти ведуть безуспішні спроби наступу на трьох напрямках. Всього протягом доби відбулося понад 25 бойових зіткнень.

Як повідомив керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, війська РФ на Лимано-Куп'янському напрямку намагаються прорвати оборону ЗСУ, особливо в районі Новоєгорівки Луганської області - окупанти хочуть пробити так званий "коридор".