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На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали за сутки около 250 окупантов

Понедельник 04 сентября 2023 00:17
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На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали за сутки около 250 окупантов Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины на Таврическом направлении нанесли российским оккупантам очередные существенные потери в живой силе и технике, ликвидировав за сутки около 250 вражеских солдат.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Отмечается, что артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач.

За последние сутки на этом участке фронта потери противника составили 249 человек, из которых: безвозвратные - 76, раненые - 170, пленные - 3.

Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили еще 20 единиц военной техники российских захватчиков, а именно:

  • 1 танк,
  • 2 ББМ,
  • 5 артиллерийских систем и минометов,
  • 1 ПТРК,
  • 1 БПЛА,
  • 10 единиц автомобильной техники,
  • 1 единица специальной техники.

Также на это направлении нашими бойцами были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

"Всего за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 688 обстрелов, нанес 19 авиаударов", - рассказал Тарнавский.

Ситуация на фронте 3 сентября

По данным Генерального штаба по состоянию на вечер 3 сентября, Силы обороны продолжают вести контрнаступление на Мелитопольском направлении. Между тем, российские оккупанты ведут безуспешные попытки наступления на трех направлениях. Всего т течение суток состоялось более 25 боевых столкновений.

Как сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, войска РФ на Лимано-Купянском направлении пытаются прорвать оборону ВСУ, особенно в районе Новоегоровки Луганской области - оккупанты хотят пробить так называемый "коридор".

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