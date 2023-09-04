На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали за сутки около 250 окупантов
Силы обороны Украины на Таврическом направлении нанесли российским оккупантам очередные существенные потери в живой силе и технике, ликвидировав за сутки около 250 вражеских солдат.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Отмечается, что артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач.
За последние сутки на этом участке фронта потери противника составили 249 человек, из которых: безвозвратные - 76, раненые - 170, пленные - 3.
Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили еще 20 единиц военной техники российских захватчиков, а именно:
- 1 танк,
- 2 ББМ,
- 5 артиллерийских систем и минометов,
- 1 ПТРК,
- 1 БПЛА,
- 10 единиц автомобильной техники,
- 1 единица специальной техники.
Также на это направлении нашими бойцами были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.
"Всего за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 688 обстрелов, нанес 19 авиаударов", - рассказал Тарнавский.
Ситуация на фронте 3 сентября
По данным Генерального штаба по состоянию на вечер 3 сентября, Силы обороны продолжают вести контрнаступление на Мелитопольском направлении. Между тем, российские оккупанты ведут безуспешные попытки наступления на трех направлениях. Всего т течение суток состоялось более 25 боевых столкновений.
Как сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, войска РФ на Лимано-Купянском направлении пытаются прорвать оборону ВСУ, особенно в районе Новоегоровки Луганской области - оккупанты хотят пробить так называемый "коридор".
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