На Таврійському напрямку ЗСУ за добу знищили близько 4 рот оккупантів

Як зазначив генерал, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ Таврійського напрямку протягом доби виконали 1431 вогневе завдання

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти", - розповів Тарнавський.

Крім того, 25 одиниць військової техніки військ РФ були знищені та пошкоджені. Серед них, зокрема:

6 танків,

5 одиниць БМП,

МТЛБ,

гаубиця 2С19 "Мста-С",

автомобільна техніка.

Крім того, бійці ЗСУ знищили склади з боєприпасами російських загарбників.

Просування ЗСУ на півдні України

Сили оборони України за тиждень під час ведення наступальної операції в Донецькому та Таврійському операційних районах деокупували сім населених пунктів, підтвердила ввечері 12 червня заступниця голови Міноборони Анни Маляр.

Вона також зазначила, що просування ЗСУ на цих напрямках склало 6,5 кілометрів, а площа взятої під контроль території становить 90 кілометрів квадратних.

Також повідомлялося, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 12 червня, яку провів президент Володимир Зеленський, однією з тем обговорень стали успіхи ЗСУ на фронті.