На Таврійському напрямку ЗСУ за добу знищили близько 4 рот оккупантів

Українські військові на Таврійському напрямі продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. За добу противник втратив тут близько чотирьох рот убитими та пораненими.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Як зазначив генерал, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ Таврійського напрямку протягом доби виконали 1431 вогневе завдання
"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти", - розповів Тарнавський.
Крім того, 25 одиниць військової техніки військ РФ були знищені та пошкоджені. Серед них, зокрема:
Крім того, бійці ЗСУ знищили склади з боєприпасами російських загарбників.
Сили оборони України за тиждень під час ведення наступальної операції в Донецькому та Таврійському операційних районах деокупували сім населених пунктів, підтвердила ввечері 12 червня заступниця голови Міноборони Анни Маляр.
Вона також зазначила, що просування ЗСУ на цих напрямках склало 6,5 кілометрів, а площа взятої під контроль території становить 90 кілометрів квадратних.
Також повідомлялося, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 12 червня, яку провів президент Володимир Зеленський, однією з тем обговорень стали успіхи ЗСУ на фронті.
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