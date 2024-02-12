На Таврійському напрямку збільшується кількість полонених росіян, - Тарнавський

Зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень на Таврійському напрямку збільшується і кількість російських полонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського у Telegram.
За останній тиждень наші воїни взяли в полон майже два з половиною десятки окупантів.
"Половину з них - за минулу добу, насамперед на Запорізькому напрямку", - пише командувач.
За словами Тарнавського, загальні втрати противника минулої доби становили 449 осіб і 27 одиниць військової техніки, не рахуючи дронів.
Зокрема, це:
Також було нейтралізовано 122 дрони різних типів.
Сьогодні Генштаб повідомив, що протягом доби відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог обстріляв з артилерії понад 130 населених пунктів у дев'яти областях країни.
Також повідомлялося, що українські військові за минулу добу ліквідували 790 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 395 990 військовослужбовців.
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