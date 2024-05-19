Taurus. Чи стала б німецька ракета "геймчейнджером" у війні проти РФ

Taurus для України: дискусії продовжуються

Тема передачі Україні німецьких крилатих ракет періодично порушується як Києвом, так і союзниками. У березні 2024 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що постачання Taurus на 500 км дальності буде мати "значний вплив на здатність України захистити себе".

"Завдяки крилатим ракетам інших країн українці вже переконали росіян перемістити свої бази матеріально-технічного постачання, такі як склади боєприпасів далеко за лінію фронту", - заявив чиновник.

На думку польського чиновника, Taurus допоможуть Україні відсунути ворога ще далі, глибоко зайшовши в тил. Паралельно з німецькими ракетами Україна довгий час запитувала її аналоги – наприклад, англо-французькі Storm Shadow/SCALP чи американські NASAMS. І ті, і ті, зрештою, Україна отримала. А ось щодо постачання Taurus дискусії ведуться досі.

Як би німецький уряд уже сам не штовхав Шольца на постачання ракет, канцлер не готовий змінювати своє рішення.

"Це також стосується питання Taurus. Поряд із сильною підтримкою України, одна річ залишається для мене важливою: ми зробимо все можливе, щоб запобігти ескалації війни – іншими словами, запобігти війні між Росією та НАТО", – заявив глава уряду Німеччини.

Характеристики ракети

Дальнобійні ракети Taurus схожі за зовнішніми характеристиками на Storm Shadow та французькі Scalp-EG – вони мають схожу вагу та довжину. Основні відмінності всередині – ракета Taurus "начинена" інтелектуальною системою боєголовок Mephisto. Завдяки цій системі боєголовка не детонує через заданий час. Спочатку Taurus пробиває шари матеріалу, а детонатор спрацьовує, опиняючись у оптимальному місці – на це його можна запрограмувати. Таким чином ракета може завдати максимальної шкоди.

Ракета оснащена турбовентиляторним двигуном, який забезпечує більшу дальність польоту. Вона може летіти на висоті до 50 метрів, ухиляючись від радарів. Максимальна дальність – 500 км., маса бойової частини – 481 кг.

Система Taurus створена підрозділом виробника ракет MBDA та шведської компанії Saab. Сьогодні ракети не виробляються – у місті Шробенхаузен їх лише модернізують. У відкритих джерелах повідомляють, що кожна ракета коштує близько 1,5 млн. євро.

Ракета Taurus може легко дістати до військових об'єктів у РФ і бити по фронту - як по техніці, як і по скупченню російських окупантів. Оскільки Україні потрібна якомога більша кількість ракет, Taurus, безумовно, буде корисною, але, схоже, в німецькому уряді поки що не поспішають із рішенням передати ракети Києву.