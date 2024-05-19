Taurus. Стала бы немецкая ракета "геймчейнджером" в войне против РФ

Taurus для Украины: дискуссии продолжаются

Тема передачи Украине немецких крылатых ракет периодически поднимается как Киевом, так и союзниками. В марте 2024 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что поставка Taurus на 500 км дальности окажет "значительное влияние на способность Украины защитить себя".

"Благодаря крылатым ракетам других стран украинцы уже убедили россиян переместить свои базы материально-технического снабжения, такие как склады боеприпасов, далеко за линию фронта", - заявил чиновник.

По мнению польского чиновника, Taurus помогут Украине отодвинуть врага еще дальше, зайдя глубоко в тыл. Параллельно с немецкими ракетами, Украина долгое время запрашивала ее аналоги – к примеру, англо-французские Storm Shadow/SCALP или американские NASAMS. И те, и те, в итоге Украина получила. А вот относительно поставок Taurus дискуссии ведутся до сих пор.

Как бы немецкое правительство уже само не толкало Шольца на поставку ракет, канцлер не готов менять свое решение.

"Это также касается вопроса Taurus. Наряду с сильной поддержкой Украины, одна вещь остается для меня важной: мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить эскалацию войны – другими словами, предотвратить войну между Россией и НАТО", – заявил глава правительства Германии.

Характеристики ракеты

Дальнобойные ракеты Taurus похожи по внешним характеристикам на Storm Shadow и французские Scalp-EG – они имеют схожий вес и длину. Основные отличия внутри – ракета Taurus "начинена" интеллектуальной системой боеголовок Mephisto. Благодаря этой системе боеголовка не детонирует через заданное время. Сначала Taurus пробивает слои материала, а детонатор срабатывает, оказываясь в оптимальном месте – на это его можно запрограмировать. Таким образом ракета может нанести максимальный ущерб.

Ракета оснащена турбовентиляторным двигателем, который обеспечивает большую дальность полета. Она может лететь на высоте до 50 метров, уклоняясь от радаров. Максимальная дальность – 500 км, масса боевой части – 481 кг.

Система Taurus создана подразделением производителя ракет MBDA и шведской компании Saab. Сегодня ракеты не производятся – в городе Шробенхаузен их только модернизируют. В открытых источниках сообщают, что каждая ракета стоит около 1,5 млн евро.

Ракета Taurus может легко достать до военных объектов в РФ и бить по фронту - как по технике, как и по скоплению российских оккупантов. Поскольку Украине необходимо как можно большее количество ракет, Taurus, безусловно, будет полезной, но, похоже, в немецком правительстве пока не спешат с решением передать ракеты Киеву.