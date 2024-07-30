У Татарстані смерч розкидав літаки в аеропорту (відео)

Як пишуть у мережі, інцидент стався в аеропорту "Бегішево", що знаходиться біля міста Нижньокамськ.

На відео, які публікують Telegram-канали, можна побачити, як смерч розкидав літаки. Про постраждалих інформації не було.

При цьому, за непідтвердженою інформацією, через природний катаклізм пошкоджено чотиримісні дводвигунні літаки Diamond-42.