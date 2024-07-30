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У Татарстані смерч розкидав літаки в аеропорту (відео)

Фото: у російському аеропорту "Бегішево" пройшов смерч (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Республіці Татарстан пройшов сильний смерч. Внаслідок природного катаклізму в місцевому аеропорту було пошкоджено літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Казань №1".

Як пишуть у мережі, інцидент стався в аеропорту "Бегішево", що знаходиться біля міста Нижньокамськ.

На відео, які публікують Telegram-канали, можна побачити, як смерч розкидав літаки. Про постраждалих інформації не було.

При цьому, за непідтвердженою інформацією, через природний катаклізм пошкоджено чотиримісні дводвигунні літаки Diamond-42.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно в Росії в Челябінській області прорвало дамбу. Через це велику кількість домоволодінь затопило.

Місцеві жителі знімали відео, як вони вилазять на дах через сильну повінь після прориву дамби.

Також у квітні дамбу прорвало на річці Урал. Внаслідок цього місто Орськ Оренбурзької області затопило.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяТатарстанАеропорт