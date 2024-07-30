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В Татарстане смерч разбросал самолеты в аэропорту (видео)

Фото: в российском аэропорту "Бегишево" прошел смерч (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Республике Татарстан прошел мощный смерч. В результате природного катаклизма в местном аэропорту были повреждены самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Казань №1".

Как пишут в сети, инцидент произошел в аэропорту "Бегишево", который находится возле города Нижнекамск. 

 

На видео, которые публикуют Telegram-каналы, можно заметить, как смерч разбросал самолеты. О пострадавших информации не было. 

При этом, по неподтвержденной информации, из-за природного катаклизма повреждены четырехместные двухдвигательные самолеты Diamond-42.

Что предшествовало

Напомним, недавно в России в Челябинской области прорвало дамбу. Из-за этого большое количество домовладений затопило.

Местные жители снимали видео, как они вылазят на крышу из-за сильного наводнения после прорыва дамбы.

Также в апреле дамбу прорвало на реке Урал. В результате этого город Орск Оренбургской области затопило.

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Российская ФедерацияТатарстанАэропорт