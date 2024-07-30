В Татарстане смерч разбросал самолеты в аэропорту (видео)

Как пишут в сети, инцидент произошел в аэропорту "Бегишево", который находится возле города Нижнекамск.

На видео, которые публикуют Telegram-каналы, можно заметить, как смерч разбросал самолеты. О пострадавших информации не было.

При этом, по неподтвержденной информации, из-за природного катаклизма повреждены четырехместные двухдвигательные самолеты Diamond-42.