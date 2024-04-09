Це ще не кінець. Чому "тоне" російський Урал та чи дійде велика вода до Казахстану

Минулого тижня через паводок на річці Урал (Російська Федерація) прорвало дамбу. В результаті під воду пішло місто Орськ Оренбурзької області, відомо про жертви і є загроза повені в інших регіонах.

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Дамбу прорвало. Як Урал топить Орськ, Оренбург і не тільки

З кінця березня від паводків у Росії постраждали понад 20 регіонів. Причиною називають снігову зиму та різке потепління. Найсерйозніші наслідки спостерігаються в Оренбурзькій області. Це регіон у Приволжі, який на півдні межує із Казахстаном.

На початку квітня в області запровадили режим підвищеної готовності, 4 числа - надзвичайної ситуації. А вже ввечері наступного дня в Орську (друге за величиною місто Оренбуржжя) прорвало насипну греблю на річці Урал. У зоні повені опинилися понад 4 тисячі будинків на лівому березі в районі Старе місто.

На ранок 6 квітня місцева влада евакуювала майже 4 тисячі осіб, а мер Василь Козупица оголосив, що вода піде не раніше ніж через півтора-два тижні.

Фото: затоплене місто Орськ (t.me/rbc_news)

За цим фактом заведено кримінальну справу про недбалість та порушення при будівництві греблі. Місцева прокуратура заявила, що греблю прорвало у зв'язку з "невчасними вжитими заходами" щодо утримання дамби. Рівень води на річці перевищив проектний рівень гідротехнічної споруди на 4 метри.

Надвечір 6 стався другий прорив. Цього разу затопило правий берег, постраждали кілька селищ біля Орська, де також розпочалася евакуація. Після цього міністр із надзвичайних ситуацій вилетів до Оренбурзької області. А губернатор Денис Паслер назвав паводок найпотужнішим за всю історію.

"Очевидно, що паводок 2024 року - найбільш багатоводний за всю історію спостережень в Оренбурзькій області. Ми продовжуємо боротьбу зі стихією. Через два-три дні буде зрозуміло, коли чекати зниження", - написав він у своєму Telegram.

На ранок 7 квітня вода з Орська дійшла до Оренбурга і було підтоплено близько тисячі будинків. За першу добу рівень води в Уралі в межах обласного центру зріс на 91 см, за другу - ще майже 30. За словами мера Сергія Салміна, найближчими днями рівень лише зростатиме. Паводок оголошено НП федерального рівня, а попередні збитки становлять понад 220 млн доларів.

Райони в зоні ризику планували відключити від електро- та газопостачання. На ранок 8 квітня в області затопило понад 10 тисяч житлових будинків. Евакуація також розпочалася у сусідньому місті Новотроїцьку. В Орську почала виходити з берегів ще одна річка - Єлшанка, а також стався третій прорив біля селища Лісоторгове.

Ситуація продовжувала погіршуватись і в Оренбурзі.

Фото: повінь в Оренбурзі (orenburg.media)

"Усім, хто перебуває в зоні підтоплення, необхідно залишити свої будинки. Не відкладайте евакуацію! Ситуація в найближчі два дні лише погіршуватиметься. Рівень води, за прогнозами фахівців, перевищить небезпечне значення. Не чекайте цього! Їдьте прямо зараз", - написав мер Салмін у своєму Telegram.

Що відбувається зараз, коли пік та які регіони під загрозою

На 9 квітня напружена ситуація зберігається. В Оренбурзі час від часу звучить сирена, адміністрація продовжує заклики до евакуації. За даними гідрометцентру, рівень води у річках Урал та Сакмара біля міста наближається до критичної позначки. На завтра прогнозується зростання ще на 5-40 см.

Передбачається, що рівень води підвищуватиметься сьогодні і завтра, і досягне піку 10 квітня. У зоні підтоплення опиняться низка районів Оренбурга, понад десяток селищ та дачні ділянки.

За уточненими даними, загалом в області підтоплено понад 10 тисяч житлових будинків та майже 13 тисяч присадибних ділянок. В Орську, де склалася найважча ситуація, підтоплено майже 7 тисяч будинків. Мер Василь Козупица повідомив, що на ранок вівторка рівень в Уралі впав на 39 см. Під водою досі перебувають 260 вулиць.

Станом на сьогодні вода поступово відступає зі Старого міста, автовокзалу та приватного сектору. За попередніми даними, рівень Уралу прийде до норми не раніше 25 квітня.

Цікаво, що жителі Орська евакуюються не масово. За їхніми словами, у місті активізувалися мародери, які розтягують речі, залазять у магазини та будинки. Тому місцеві не хочуть залишати житло без нагляду.

Повінь торкнулася не лише Оренбурзької області. Сильні паводки призвели до евакуації в інших регіонах.

В Челябінській області про загрозу підтоплення заговорили ще минулого тижня. Паводок дістався міст Южноуральськ і Троїцьк, повідомлялося, що під воду пішла набережна в Троцьку, нещодавно відремонтована більш ніж за 1 млн доларів. Місцеве МНС називає ситуацію спокійною, евакуйовано до 300 осіб, підтопленими залишаються п'ять будинків та понад 80 присадибних ділянок.

Фото: ситуація в Оренбурзі (ural56.ru)

У Курганській області підтоплено 21 будинок, до 100 присадибних ділянок, сім доріг та один міст. Усі школи Кургана перевели на дистанційну систему, в зоні ризику чотири муніципальні округи. Якщо вода підніметься до максимально допустимих значень, може затопити понад 60 населених пунктів.

У Башкортостані підтоплено майже 50 будинків у 20 муніципалітетах. Тут пік повені прогнозується на третю декаду квітня. Мешканців просять підготуватися до можливої евакуації. У Тюменській області готуються до підйому води в річках Ішим та Тобол. Людей закликають залишити будинки вже зараз, не чекаючи повені.

Незважаючи на віддаленість від Оренбурзької області на 700 км, до паводків готуються в Пермському краї. Тут протікає повноводна Кама та безліч менших річок. Регіональне МНС рекомендують застрахувати майно та зібрати тривожні валізки.

"Путін, допоможи". Чим незадоволені і чого хочуть постраждалі

Повідомлення про жертв стали надходити незабаром першого прориву в Орську. На ранок 6 квітня було знайдено тіла трьох чоловіків, один із них до цього відмовився евакуюватися. Пізніше стало відомо про масову госпіталізацію людей із отруєнням. У них виявили норовірус - одну з найпоширеніших кишкових інфекцій. У зв'язку з цим припинили подачу води у зоні поширення інфекції.

Дефіцит питної води став однією із головних проблем. Людям рекомендують кип'ятити та фільтрувати воду з-під крана, якщо немає можливості використовувати бутильовану. Бракує води і в магазинах. Повідомляється, що за нею їздять до Челябінської області та Башкортостану, проте ціни підскочили в два-три рази. Крім води у місті закінчується хліб.

Напередодні незадоволені діями влади жителі Орська вийшли на мітинг. Вони вимагали вжити ефективних заходів для боротьби з повінню. І критикували розміри компенсації: 50 тисяч рублів за часткову втрату майна, 100 тисяч - за повну. Біля міської адміністрації мітингувальники кричали "Ганьба" та "Путін, допоможи", поліція називала збори незаконними та вимагала розійтися. До цього обласна прокуратура погрожувала місцевим "серйозними наслідками".

Фото: незадоволені жителі Орська вийшли на мітинг (nokstv.ru)

Повідомлялося, що люди обступили мера Василя Козупицу та питали, чи є план відновлення. А державні телеканали пустили в ефір інтерв'ю з головою МНС Олександром Куренковим, який заявив, що "евакуацію було оголошено тиждень тому, а люди не приймали рішення, думаючи, що це жарти якісь".

"Ця ситуація може тривати ще тиждень. Ось вони сидять ці люди у вікнах, що вони будуть їсти? Їм кожному доведеться возити їжу", - додав він.

Жителі Орська обурилися нібито заздалегідь оголошеною евакуацією, оскільки у підтоплених районах про неї оголосили вже після прориву греблі. Ініціативну групу запросили до адміністрації, але губернатор Паслер вимагав, щоб люди прибрали телефони та не знімали переговори.

За підсумками зустрічі стало відомо, що постраждалим від повені, які не перебувають у пунктах тимчасового розміщення, протягом півроку виплачуватимуть ще по 10 тисяч рублів на місяць (трохи більше 100 доларів) на оренду житла. Також скасовується плата за послуги ЖКГ на затоплених територіях, а кредити буде реструктуровано.

Що це за дамба, причини прориву і куди ще піде вода з Уралу

Дамбу в Орську почали будувати 2010 року, об'єкт здали 2014-го. Гребля була потрібна саме для того, щоб захистити місто від сильних паводків, які раніше затоплювали будинки. Будівництво обійшлося в 930 млн рублів (близько 28 млн доларів за тодішнім курсом). І дамба мала назавжди вирішити проблему підтоплень під час паводків.

"Повінь цього року - перша і серйозна перевірка дамби на міцність", - заявив мер Орська за два дні до прориву. Таким чином, перевірку вона не пройшла.

Як пише "Медуза", у 2014 році на будівництві виявили закупівлю матеріалів за завищеними цінами та низку невиконаних робіт. Служба фінансового нагляду оцінила втрати замовників у 50 млн рублів. Влітку 2020 року під час експлуатації греблі знайшли майже 40 порушень. А в грудні 2023 року мерія уклала контракт на утримання греблі на суму набагато меншу, ніж у попередні роки.

Щодо прориву, швидше за все, було допущено неточності ще на стадії проектування, зазначає видання з посиланням на експертів. Ще 6 квітня влада заявила, що дамба розрахована на рівень 5,5 м, хоча на той момент вода піднялася до 9,6 м. Уряд регіону заявив, що така ситуація "буває раз на 100 років". Хоча ЗМІ нагадують, що до рекордної позначки вода в Уралі піднімалася у 1957 році - до 12 метрів.

У випадку з греблею в Орську могла утворитися промоїна в самій основі. Але фахівці вважають, що поки передчасно робити висновки про причини прориву та її стан.

Зазначимо, в Оренбурзі проживає понад півмільйона людей, у вже затопленому Орську - майже 200 тисяч. А в 10 регіонах Казахстану, що знаходиться нижче за течією Уралу, вже оголошено режим надзвичайної ситуації. Президент Касим-Жомарт Токаєв у зверненні до нації заявив про можливу загрозу підтопленням.

Повінь у цьому регіоні, як і в більшій частині Росії та в цілому в Євразії в цій смузі, - природне явище, наводить "Настоящее время" слова морського геолога та журналіста з Латвії Костянтина Ранкса. На його думку, повінь станеться й у Казахстані, оскільки вся вода з Уралу йтиме на південь. А в Оренбурзькій області через два з половиною місяці може настати посуха. При цьому, каже експерт, зі 100%-ю ймовірністю підготуватися до таких природних явищ неможливо.