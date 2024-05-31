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У Татарстані помітили невідомі дрони: у Казані закривали аеропорти (відео)

Фото: у Татарстані помітили дрони 31 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Невідомі дрони помітили у російській республіці Татарстан зранку 31 травня. У Казані вмикали сирену і закривали аеропорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

Жителі Татарстану публікували у мережі фото та відео з безпілотниками. 

У Казані вмикали сирену повітряної тривоги. Там також обмежували роботу аеропортів, рейси направляли у Самару.

Також росЗМІ зазначали, що у Казані евакуювали персонал деяких підприємств. У мережі повідомляли, що вибухи чули в районі заводу "Казаньоргсинтез".

 

Варто додати, що відстань від Казані до території України становить понад 1200 кілометрів.

Нагадаємо, що вибухи цієї ночі чули також у Краснодарському краї Росії. Росіяни заявили про нібито масовану атаку, а губернатор російського регіону заявив, що "постраждала інфраструктура нафтобази".

У мережі повідомляли, що нібито була атакована нафтобаза у порту "Кавказ". За словами росіян, горіли три цистерни з нафтопродуктами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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