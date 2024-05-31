У Татарстані помітили невідомі дрони: у Казані закривали аеропорти (відео)

Жителі Татарстану публікували у мережі фото та відео з безпілотниками.

У Казані вмикали сирену повітряної тривоги. Там також обмежували роботу аеропортів, рейси направляли у Самару.

Також росЗМІ зазначали, що у Казані евакуювали персонал деяких підприємств. У мережі повідомляли, що вибухи чули в районі заводу "Казаньоргсинтез".

Варто додати, що відстань від Казані до території України становить понад 1200 кілометрів.