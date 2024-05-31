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В Татарстане заметили неизвестные дроны: в Казани закрывали аэропорты (видео)

Фото: в Татарстане заметили дроны 31 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Неизвестные дроны были замечены в российской республике Татарстан утром 31 мая. В Казани включали сирену и закрывали аэропорты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Жители Татарстана публиковали в сети фото и видео с беспилотниками.

В Казани включали сирену воздушной тревоги. Там также ограничивали работу аэропортов, рейсы направлялись в Самару.

Также росСМИ отмечали, что в Казани был эвакуирован персонал некоторых предприятий. В сети сообщали, что взрывы слышали в районе завода "Казаньоргсинтез".

 

Следует добавить, что расстояние от Казани до территории Украины составляет более 1200 км.

Напомним, что взрывы этой ночью слышали также в Краснодарском крае России. Россияне заявили о якобы массированной атаке, а губернатор российского региона заявил, что "пострадала инфраструктура нефтебазы".

В сети сообщалось, что якобы была атакована нефтебаза в порту "Кавказ". По словам россиян, горели три цистерны с нефтепродуктами.

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