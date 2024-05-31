В Татарстане заметили неизвестные дроны: в Казани закрывали аэропорты (видео)

Жители Татарстана публиковали в сети фото и видео с беспилотниками.

В Казани включали сирену воздушной тревоги. Там также ограничивали работу аэропортов, рейсы направлялись в Самару.

Также росСМИ отмечали, что в Казани был эвакуирован персонал некоторых предприятий. В сети сообщали, что взрывы слышали в районе завода "Казаньоргсинтез".

Следует добавить, что расстояние от Казани до территории Украины составляет более 1200 км.