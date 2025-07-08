ua en ru
Вт, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Татарстані російський безпілотник впав під час випробувань на будинок (відео)

Вівторок 08 липня 2025 12:42
UA EN RU
У Татарстані російський безпілотник впав під час випробувань на будинок (відео) Ілюстративне фото: у Татарстані безпілотник впав під час випробувань прямісінько на будинок (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергій Пишкін

У Татарстані безпілотник "Уральського заводу цивільної авіації" під час випробувань впав на території приватного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 112.

Окремо варто додати, що спочатку місцева влада стверджувала про падіння "цивільного літального апарату". Інцидент стався о 09:10 внаслідок втрати керування під час "навчального польоту".

Зрештою з'ясувалось, що впав саме безпілотник, який належить "Уральському заводу цивільної авіації". Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як торік у Росії вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сатана" чи "Сармат". Ймовірно, випробування проводились у проміжку з 20 по 22 вересня. На супутникових знімках можна помітити величезний кратер після вибуху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Татарстан
Новини
Трамп пообіцяв Зеленському нову допомогу: ЗМІ з'ясували, яке озброєння отримає Україна
Трамп пообіцяв Зеленському нову допомогу: ЗМІ з'ясували, яке озброєння отримає Україна
Аналітика
Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського