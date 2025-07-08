У Татарстані російський безпілотник впав під час випробувань на будинок (відео)

У Татарстані безпілотник "Уральського заводу цивільної авіації" під час випробувань впав на території приватного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 112.

Зрештою з'ясувалось, що впав саме безпілотник, який належить "Уральському заводу цивільної авіації". Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Окремо варто додати, що спочатку місцева влада стверджувала про падіння "цивільного літального апарату". Інцидент стався о 09:10 внаслідок втрати керування під час "навчального польоту".

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як торік у Росії вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сатана" чи "Сармат". Ймовірно, випробування проводились у проміжку з 20 по 22 вересня. На супутникових знімках можна помітити величезний кратер після вибуху.

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