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В Татарстане беспилотник упал во время испытаний на дом (видео)

Вторник 08 июля 2025 12:42
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В Татарстане беспилотник упал во время испытаний на дом (видео) Иллюстративное фото: в Татарстане беспилотник упал во время испытаний прямо на дом (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергей Пышкин

В Татарстане беспилотник "Уральского завода гражданской авиации" во время испытаний упал на территории частного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 112.

Отдельно стоит добавить, что сначала местные власти утверждали о падении "гражданского летательного аппарата". Инцидент произошел в 09:10 в результате потери управления во время "учебного полета".

В конце концов выяснилось, что упал именно беспилотник, который принадлежит "Уральскому заводу гражданской авиации". В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в прошлом году в России взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сатана" или "Сармат". Вероятно, испытания проводились в промежутке с 20 по 22 сентября. На спутниковых снимках можно заметить огромный кратер после взрыва.

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