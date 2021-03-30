В Татарстане произошел взрыв в многоэтажке, введен режим ЧС

По предварительным данным, в доме взорвался газ. В результате обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна - на восьмом.

Из-под завалов спасли женщину, ее передали медикам. Один мужчина погиб. Минздрав республики сообщил о трех пострадавших.

"Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии, находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Всего в этом доме 50 квартир. Жильцов из дома эвакуировали, их разместят в пунктах временного проживания. Управление Следственного комитета РФ рассматривает утечку газа в качестве основной причины взрыва. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.