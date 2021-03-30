У Татарстані стався вибух у багатоповерхівці, введено режим НС

У російському місті Зеленодольську на північно-заході Татарстану стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації, є постраждалі.
Про це повідомляє МНС Росії.
За попередніми даними, в будинку вибухнув газ. Унаслідок вибуху завалилися шість квартир на сьомому поверсі та одна - на восьмому.
З-під завалів врятували жінку, її передали медикам. Один чоловік загинув. МОЗ республіки повідомив про трьох постраждалих.
"Чоловік і жінка в стані середньої важкості, загрози життю немає. Одна жінка у важкому стані перебуває в реанімації", - йдеться в повідомленні.
Всього в цьому будинку 50 квартир. Мешканців будинку евакуювали, їх розмістять у пунктах тимчасового проживання. Управління Слідчого комітету РФ розглядає витік газу як основну причину вибуху. За фактом події порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, раніше на Позняках в Києві стався вибух газу в багатоповерхівці. В результаті були зруйновані квартири на п'ятому, шостому, сьомому і восьмому поверхах, загинули п'ять осіб.
У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що вибух на Позняках міг статися через недотримання технологій повірки лічильників. Це основна версія слідства.