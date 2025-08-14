Татарстан стривожився: кілька людей запустили дрони, їх затримали

Зокрема, 13 серпня в соцмережах з'явилася інформація про невідомих, які запускали безпілотник у полі на території республіки. Передбачалося, що це могли бути диверсанти.

Їх помітили місцеві жителі і викликали поліцію, після чого їх усіх затримали правоохоронці.

За даними Telegram-каналу Baza, затриманими виявилися курсанти військового училища, а інцидент став результатом неузгодженості дій військових і поліцейських.

"Запускали вони одну з моделей російського безпілотника цілком офіційно: хлопці навчаються на операторів БпЛА", - пише канал.

Фото: правоохоронці затримали невідомих (росЗМІ)

Згідно з джерелом "Ъ Волга-Урал", на об'єкті, де сталася подія, проходили планові навчання.

"Коммерсантъ" зі свого боку пише, що джерело в силових структурах спростувало інформацію про те, що це були диверсанти.