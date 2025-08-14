RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Татарстан встревожился: несколько человек запустили дроны, их задержали

Фото: правоохранители задержали тех, кто запускал дроны (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

В российском Татарстане задержали несколько человек. Их подозревают в запуске дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ "Коммерсантъ".

В частности, 13 августа в соцсетях появилась информация о неизвестных, которые запускали беспилотник в поле на территории республики. Предполагалось, что это могли быть диверсанты.

Их заметили местные жители и вызвали полицию, после чего их всех задержали правоохранители.

По данным Telegram-канала Baza, задержанными оказались курсанты военного училища, а инцидент стал результатом несогласованности действий военных и полицейских.

"Запускали они одну из моделей российского беспилотника вполне официально: парни учатся на операторов БпЛА", - пишет канал.

 Фото: правоохранители задержали неизвестных (росСМИ)

Согласно источнику "Ъ Волга-Урал", на объекте где было происшествие, проходили плановые учения.

"Коммерсантъ" в свою очередь пишет, что источник в силовых структурах опроверг информацию о том, что это были диверсанты.

Атака дронов на Татарстан

Отметим, что россияне неспроста опасаются подобным инцидентам, поскольку на их территорию периодически задержали неизвестные и украинские дроны, которые атакуют различные военные объекты.

Напомним, 9 августа в СБУ сообщили, что их дроны поразили склад с "Шахедами" в Татарстане. После атаки на складе возник пожар, так как один из дронов попал прямота цель.

Кроме того, терминал хранения дронов-камикадзе "Шахед" в Татарстане был атакован и 12 августа. Под удар попали готовые к использованию дроны, а также иностранные комплектующие для них.

