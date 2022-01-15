"ТАС" Тігіпка не підтвердила суперечку з Дубілетом через інтелектуальну власність

В Universal Bank та групи "ТАС" немає ніяких суперечок з Дмитром Дубілетом щодо інтелектуальної власності.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив власник групи "ТАС" Сергій Тігіпко.

"З проекту "Монобанк" Дмитро (Дубілет, - ред.) вийшов у 2019 році. У 2020 році він сформував свою фінтех-команду і почав роботу над запуском цифрових банків в різних країнах світу. Ми не сприймаємо його проекти, як конкурентні, оскільки працюємо на різних ринках і маємо різні нішеві поля і різну цільову аудиторію", - заявив власник групи.

Водночас за його словами, зараз monobank повністю сконцентрований на Україні й зосереджений на подальшому посиленні його лідерських позицій.

"Ніяких суперечок з Дмитром щодо інтелектуальної власності ні "Універсал Банк", ні група "ТАС" не мають", - зазначив він.