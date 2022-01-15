"ТАС" Тігіпка не підтвердила суперечку з Дубілетом через інтелектуальну власність
В Universal Bank та групи "ТАС" немає ніяких суперечок з Дмитром Дубілетом щодо інтелектуальної власності.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив власник групи "ТАС" Сергій Тігіпко.
"З проекту "Монобанк" Дмитро (Дубілет, - ред.) вийшов у 2019 році. У 2020 році він сформував свою фінтех-команду і почав роботу над запуском цифрових банків в різних країнах світу. Ми не сприймаємо його проекти, як конкурентні, оскільки працюємо на різних ринках і маємо різні нішеві поля і різну цільову аудиторію", - заявив власник групи.
Водночас за його словами, зараз monobank повністю сконцентрований на Україні й зосереджений на подальшому посиленні його лідерських позицій.
"Ніяких суперечок з Дмитром щодо інтелектуальної власності ні "Універсал Банк", ні група "ТАС" не мають", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на коментар юридичної компанії AVELLUM повідомляло, що юридична суперечка між власниками "Монобанку" і Дмитром Дубілетом не врегульована.
За словами юристів, якщо сторони не знайдуть конструктивного рішення, справа розглядатиметься в англійському суді.
Як відомо, раніше повідомлялося, що екс-співвласник "Монобанку" Дмитро Дубілет запустив в Азербайджані Leobank, який візуально виявився дуже схожим на "Монобанк".