СБУ превышает свои полномочия в отношении строительных компаний, - Taryan Group

Фото: основатель Taryan Group Артур Мхитарян (taryangroup.com)

В Taryan Group отметили, что СБУ не может проверять разрешительные документы для строительства

Компания Taryan Group заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) превышает свои полномочия в отношении строительных компаний. Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.

"Сегодня единственным органом, осуществляющим контроль в сфере строительства, является Государственная архитектурно-строительная инспекция - ГАСИ. Служба безопасности Украины не имеет полномочий проверять разрешительные документы и нарушения ограничений застройки", - такую позицию выразила компания Taryan Group в ответ на разъяснения СБУ относительно уголовного дела против девелоперской компании.

СБУ утверждает, что на текущий момент "исследует обстоятельства соответствия проектирования и ведения строительства компанией требованиям действующего законодательства Украины для того, чтобы не повторялись недавние трагические события, связанные с обвалом кровли спорткомплекса школы в городе Вишневом".

"Такое утверждение СБУ, является абсолютно четкой попыткой манипулирования общественным мнением", - считают в компании, - "Ведь по логике СБУ, выходит, что отсутствие согласований Министерства культуры Украины прямо влияет на возможность обвала кровли. Кроме того, это утверждение лишь подтверждает тот факт, что СБУ действует вне определенных законом полномочий".

Напомним, что вчера основатель Taryan Group Артур Мхитарян опубликовал видеообращение к президенту Украины, в котором попросил прекратить вымогательства силового ведомства. "СБУ требует у компании 1 млн долларов или квартиры у компании взамен на получение разрешительных документов Минкульта".

При этом компания ранее передала СБУ подтверждения от Минкульта и Института археологии НАН Украины об отсутствии каких-либо объектов культурного наследия на участке. Участок, где строится дом, находится на бывшей территории завода "Радар", в месте высокой концентрации многоэтажной застройки.

Taryan Group также отмечает, что определение Шевченковского районного суда г. Киева (на которое ссылается СБУ в своем ответе на странице в facebook) о предоставлении временного доступа к документам "Позняки-Жил-Строй", появилось в октябре 2018 года и суд дал сотрудникам СБУ временный доступ к оригиналам документов компании с возможностью изъятия копий до 12.11.2018 года.

"Фактически, суд разрешил СБУ доступ к оригиналам документов "Позняки-Жил-Строй", но за ними никто так и не пришел. Само определение суда отсутствует в официальном реестре судебных решений, но, при этом, его фото из криминального дела СБУ, появляется на публичных интернет-площадках с очерняющими компанию текстами. Поэтому считаем, что этот документ был получен не с целью выполнения процессуальных действий, а как один из инструментов шантажа и давления на компанию", - объяснили в Taryan Group.

И добавили, что в этом определении суда запрашивается тот же список документов, который компания уже передавала следствию в сентябре 2018 года по запросу другого следователя СБУ.

Фото: facebook.com/taryangroup