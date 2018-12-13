СБУ перевищує свої повноваження щодо будівельних компаній, - Taryan Group

Фото: засновник Taryan Group Артур Мхітарян (taryangroup.com)

У Taryan Group відзначили, що СБУ не може перевіряти дозвільні документи для будівництва

Компанія Taryan Group заявила, що Служба безпеки України (СБУ) перевищує свої повноваження щодо будівельних компаній. Про це йдеться в заяві компанії у Facebook.

"Сьогодні єдиним органом, що здійснює контроль у сфері будівництва, є Державна архітектурно-будівельна інспекція - ДАБІ. Служба безпеки України не має повноважень перевіряти дозвільні документи та порушення обмежень забудови", - таку позицію висловила компанія Taryan Group у відповідь на роз'яснення СБУ щодо кримінальної справи проти девелоперської компанії.

СБУ стверджує, що на поточний момент "досліджує обставини відповідності проектування і ведення будівництва компанією вимогам чинного законодавства України для того, щоб не повторювалися недавні трагічні події, пов'язані з обвалом покрівлі спорткомплексу школи в місті Вишневому".

"Таке твердження СБУ, є абсолютно чіткою спробою маніпулювання громадською думкою", - вважають у компанії, - "Адже за логікою СБУ, виходить, що відсутність погоджень Міністерства культури України прямо впливає на можливість обвалу покрівлі. Крім того, це твердження лише підтверджує той факт, що СБУ діє поза визначених законом повноважень".

Нагадаємо, що вчора засновник Taryan Group Артур Мхітарян опублікував відеозвернення до президента України, в якому попросив припинити вимагання силового відомства. "СБУ вимагає у компанії 1 млн доларів або квартири у компанії взамін на отримання дозвільних документів Мінкульту".

При цьому компанія раніше передала СБУ підтвердження від Мінкульту та Інституту археології НАН України про відсутність яких-небудь об'єктів культурної спадщини на ділянці. Ділянка, де будується будинок, розташований на колишній території заводу "Радар", в місці високої концентрації багатоповерхової забудови.

Taryan Group також зазначає, що ухвала Шевченківського районного суду м. Києва (на яку посилається СБУ у своїй відповіді на сторінці в facebook) про надання тимчасового доступу до документів "Позняки-Жил-Буд", з'явилася у жовтні 2018 року і суд дав співробітникам СБУ тимчасовий доступ до оригіналів документів компанії з можливістю вилучення копій до 12.11.2018 року.

"Фактично, суд дозволив СБУ доступ до оригіналів документів "Позняки-Жил-Буд", але за ними ніхто так і не прийшов. Саме визначення суду відсутнє в офіційному реєстрі судових рішень, але, при цьому, його фото з кримінальної справи СБУ, з'являється на публічних інтернет-майданчиках з очерняючими компанію текстами. Тому вважаємо, що цей документ був отриманий не з метою виконання процесуальних дій, а як один з інструментів шантажу і тиску на компанію", - пояснили в Taryan Group.

І додали, що в цьому визначенні суду запитується той же список документів, який компанія вже передавала слідству у вересні 2018 року за запитом іншого слідчого СБУ.

Фото: facebook.com/taryangroup