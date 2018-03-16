Тарута заявил о "катастрофических" последствиях деятельности Гонтаревой в НБУ

Результатом работы Валерии Гонтаревой на посту председателя Национального банка Украины (НБУ) стало уничтожение доверия к НБУ и прямой убыток для каждой украинской семьи в размере 80 тыс. грн. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута, комментируя отставку Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ.

По словам Таруты, общий ущерб от ее работы может составлять около 1 триллиона гривен – примерно половину годового ВВП Украины.

"Когда полтора года назад я опубликовал свою "брошюру Таруты", стал публично рассказывать про преступления Гонтаревой, никто не верил, что ее можно будет убрать с должности, потому что ее прикрывал Порошенко. Но как мы видим, системная работа привела к тому, что почти год назад она сама написала заявление", – отметил Тарута.

Парламентарий рассказал о "катастрофических" последствиях ее руководства Нацбанком для экономики и банковской системы Украины.

"Результаты правления Гонтаревой – она уничтожила доверие к Нацбанку, ограбила каждую украинскую семью на 80 тысяч гривен, ее деятельность привела к катастрофическому оттоку депозитов, она способствовала уничтожению промышленности, потому что банки не кредитовали реальную экономику, ничего не сделала, чтобы препятствовать выводу из банков в офшоры средств рефинансирования. Общий ущерб от ее работы составляет примерно 1 триллион гривен. Ее место на скамье подсудимых", – подчеркнул Тарута.

По мнению народного депутата, новый глава НБУ Яков Смолий будет продолжать дело Гонтаревой – "выполнять указания Порошенко и дальше грабить страну".