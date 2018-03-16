Тарута заявив про "катастрофічні" наслідки діяльності Гонтаревої в НБУ

Результатом роботи Валерії Гонтаревої на посаді голови Національного банку України (НБУ) стало знищення довіри до НБУ і прямий збиток для кожної української сім'ї в розмірі 80 тис. грн. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив народний депутат України, лідер партії "Основа" Сергій Тарута, коментуючи відставку Валерії Гонтаревої з посади голови НБУ.

За словами Тарути, загальний збиток від її роботи може становити близько 1 трильйона гривень – приблизно половину річного ВВП України.

"Коли півтора року тому я опублікував свою "брошуру Тарути", став публічно розповідати про злочини, ніхто не вірив, що її можна буде прибрати з посади, тому що її прикривав Порошенко. Але як ми бачимо, системна робота призвела до того, що майже рік тому вона сама написала заяву", – зазначив Тарута.

Парламентарій розповів про "катастрофічні" наслідки її керівництва Нацбанком для економіки та банківської системи України.

"Результати правління Гонтаревої – вона знищила довіру до Нацбанку, пограбувала кожну українську родину на 80 тисяч гривень, її діяльність призвела до катастрофічного відтоку депозитів, вона сприяла знищенню промисловості, тому що банки не кредитували реальну економіку, нічого не зробила, щоб перешкоджати висновку з банків у офшори коштів рефінансування Загальний збиток від її роботи складає приблизно 1 трильйон гривень. Її місце на лаві підсудних", – підкреслив Тарута.

На думку народного депутата, новий глава НБУ Яків Смолій буде продовжувати справу Гонтаревої – "виконувати вказівки Порошенка і далі грабувати країну".