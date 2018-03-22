Тарута: Украина имеет все шансы к 2030 году войти в топ-30 самых развитых стран мира

Тарута рассказал, что нужно сделать для быстрого инновационного скачка

Для того чтобы Украина совершила быстрый инновационный скачок и вошла к 2030 году в топ-30 самых экономических развитых стран мира, необходимо уже сейчас понимать, кого должны готовить украинские вузы с учетом постоянного развития технологий, стимулировать внутренний рынок инноваций путем микрокредитования инновационных кластеров "Наука-Бизнес-Образование" и создать Национальное агентство инноваций для технической поддержки и консультативного сопровождения стартапов. Об этом заявил в Верховной Раде народный депутат Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута, выступая на парламентских слушаниях "Национальная инновационная система: состояние и законодательное обеспечение развития".

Парламентарий отметил, что в рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2017" Украина занимает 50-е место в мире, но имеет все основания до 2030 года войти в ТОП-30 самых экономических развитых стран мира путем привлечения инвестиций и развития инноваций. При этом для достижения поставленных целей ключевое значение имеет человеческий капитал, а сама национальная инновационная система должна развиваться по нескольким ключевым направлениям.

"Необходимо накопление интеллектуального капитала. Мы должны понимать, какие специальности будущего нужны нам сегодня. Ответ на этот вопрос может нам дать только системный мониторинг и прогнозирование развития технологий по новейшим мировым методологиям, такими как Foresight. Это задача для нашего Министерства образования и науки. А системная разработка национального Foresight экономики Украины является задачей №1 для правительства", – подчеркнул Тарута.

Кроме того, по словам народного депутата, необходимо стимулирование внутреннего рынка инноваций, в частности внедрение Госпрограммы микрокредитования инновационных кластеров "Наука-Бизнес-Образование". Для реализации этой программы необходимо создать Банк инноваций и развития, который может стать пилотным проектом для реализации такого частно-государственного партнерства.

По мнению Таруты, еще одним необходимым условием для инновационного развития Украины является создание кластеров технологического предпринимательства, которые будут появляться вследствие реализации программы микрокредитования.

"Для оказания технической поддержки и консультативного сопровождения я предлагаю создать Национальное агентство инноваций, имеющее исключительно сервисные функции для облегчения защиты интеллектуальной собственности и повышения патентной активности. Таким образом, на государственном уровне мы создадим все необходимые предпосылки для инновационного скачка Украины", – резюмировал народный депутат.

Как известно, Доктрина сбалансированного развития "Украина 2030" была разработана учеными пяти ведущих университетов Украины и представителями бизнеса. Документ предполагает реализацию комплекса мер, которые позволят достичь экономического роста на уровне не менее 10-15% в год, чтобы к 2030 году украинский ВВП составил 710-750 млрд долларов, а Украина вошла в ТОП-30 самых экономически развитых стран мира.