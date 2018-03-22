Тарута: Україна має всі шанси до 2030 року увійти в топ-30 найбільш розвинених країн світу

Тарута розповів, що потрібно зробити для швидкого інноваційного стрибка

Для того щоб Україна зробила швидкий інноваційний стрибок і увійшла до 2030 року в топ-30 найбільш економічних розвинених країн світу, необхідно вже зараз розуміти, кого повинні готувати українські ВНЗ з урахуванням постійного розвитку технологій, стимулювати внутрішній ринок інновацій шляхом мікрокредитування інноваційних кластерів "Наука-Бізнес-Освіта" і створити Національне агентство інновацій для технічної підтримки і консультативного супроводу стартапів. Про це заявив у Верховній Раді народний депутат України, лідер партії "Основа" Сергій Тарута, виступаючи на парламентських слуханнях "Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку".

Парламентарій зазначив, що в рейтингу "Глобальний інноваційний індекс 2017" Україна займає 50-е місце у світі, але має всі підстави до 2030 року увійти в ТОП-30 найбільш економічних розвинених країн світу шляхом залучення інвестицій та розвитку інновацій. При цьому для досягнення поставлених цілей ключове значення має людський капітал, а сама національна інноваційна система повинна розвиватися за кількома ключовими напрямами.

"Необхідно накопичення інтелектуального капіталу. Ми повинні розуміти, які спеціальності майбутнього потрібні нам сьогодні. Відповідь на це питання може дати нам тільки системний моніторинг та прогнозування розвитку технологій за новітніми світовими методологій, такими як Foresight. Це завдання для нашого Міністерства освіти і науки. А системна розробка національного Foresight економіки України є завданням №1 для уряду", – підкреслив Тарута.

Крім того, за словами народного депутата, необхідно стимулювання внутрішнього ринку інновацій, зокрема впровадження Держпрограми мікрокредитування інноваційних кластерів "Наука-Бізнес-Освіта". Для реалізації цієї програми необхідно створити Банк інновацій та розвитку, який може стати пілотним проектом для реалізації такого приватно-державного партнерства.

На думку Тарути, ще однією необхідною умовою для інноваційного розвитку України є створення кластерів технологічного підприємництва, які будуть з'являтися внаслідок реалізації програми мікрокредитування.

"Для надання технічної підтримки та консультативного супроводу я пропоную створити Національне агентство інновацій, що має виключно сервісні функції для полегшення захисту інтелектуальної власності та підвищення патентної активності. Таким чином, на державному рівні ми створимо всі необхідні передумови для інноваційного стрибка України", – резюмував народний депутат.

Як відомо, Доктрина збалансованого розвитку "Україна 2030" була розроблена вченими п'яти провідних університетів України та представниками бізнесу. Документ передбачає реалізацію комплексу заходів, які дозволять досягти економічного зростання на рівні не менше 10-15% в рік, щоб до 2030 року український ВВП склав 710-750 млрд доларів, а Україна увійшла в ТОП-30 найбільш економічно розвинених країн світу.