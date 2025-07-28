Таро-гороскоп на неделю. Кому Вселенная готовит подарок, а кому - новые испытания
Эта неделя, которая началась 28 июля и продолжится до 3 августа, обещает быть насыщенной событиями, поворотами и важными знаками. Некоторым знакам Зодиака звезды подготовили приятные сюрпризы, новые возможности или даже судьбоносные встречи, а других ждут эмоциональные уроки, очищение и трансформация.
Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.
Овен
Карта Таро: Десятка Монет
Пора пускать корни. Подумайте, во что следует инвестировать в долгосрочной перспективе: отношения, переезд, карьера, здоровье или финансы.
Выбирайте то, что действительно резонирует с вами. Доверяйте интуиции и действуйте уверенно. Это доставит удовольствие и внутреннюю стабильность.
Телец
Карта Таро: Башня
Пора избавиться от токсичности. Вы слишком долго держались за то, что вас истощаете. Пора отпустить: отойти, поставить границы, выбрать себя.
Пока вы не изменили ситуацию, она уже начала менять вас - не к лучшему. Позаботьтесь о своем эмоциональном здоровье.
Близнецы
Карта Таро: Рыцарь Жезлов
Неделя приключений! Ищите новые впечатления: хобби, путешествия, знакомства, обучение.
Вам нужна свежая энергия и движение - сделайте это приоритетом. Запланируйте активное, яркое лето. Это зарядит вас вдохновением и радостью.
Рак
Карта Таро: Десятка Кубков
На этой неделе возможны настоящие чувства - любовь, романтика, отношения с потенциалом на "жили долго и счастливо". Откройтесь, будьте искренни и готовы сказать "да". Оставьте свою "раковину" и позвольте теплу войти в жизнь.
Обратите внимание на другие водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) - с ними может вспыхнуть искра. Хватит намеков - действуйте прямо!
Лев
Карта Таро: Четверка Жезлов
Пора выходить на новый уровень. То, что вас сдерживало, уже отжило свое. Вы выросли - и готовы к новому: обучению, должностям, переезду или расширению возможностей.
Не бойтесь перемен. Мир ждет вашу силу и амбиции!
Дева
Карта Таро: Девятка Кубков
Ваши мечты близки к воплощению! Девятка Кубков - это карта желаний и везения. Смело мечтайте, действуйте решительно - удача на вашей стороне.
Обратите внимание на знаки судьбы, вдохновенных людей и символику воды - все это может указывать на то, что вы на правильном пути. Волшебство уже начало действовать!
Весы
Карта Таро: Туз Мечей
Центральная тема недели - важный разговор, который вы давно откладываете. Пора сказать правду: спокойно, прямо, честно. Сформулируйте свои мысли, задавайте вопросы, дайте другой стороне высказаться. Помните: истина многогранна.
Этот диалог принесет облегчение. Не откладывайте больше.
Скорпион
Карта Таро: Туз Жезлов
Новый пыл - вот, что вам нужно. Начните что-нибудь свежее: хобби, путешествие, обучение, творчество, сотрудничество. Откройтесь новым идеям, даже если они кажутся немного безумными.
Может быть, это мечта с детства. Сейчас - идеальный момент ее воплотить. Скажите "да".
Стрелец
Карта Таро: Девятка Жезлов
Разберитесь с самым сложным в начале недели - и дышать станет легче. Ваша привычка откладывать только усугубляет тревогу и мешает наслаждаться жизнью.
Итак, начните с главного. Идеально - в понедельник утром. После этого свобода, вдохновение и чувство победы.
Козерог
Карта Таро: Маг
У вас есть таланты, которые не используете. Пора вспомнить, на что вы способны, и начать действовать: создавать, изобретать, делиться знаниями.
Возможно, вам нужен курс, наставник или обновление навыков - это поможет превратить старый талант в новую возможность. Не прячьтесь.
Водолей
Карта Таро: Пятерка Монет
Тяжелая эмоциональная ноша требует выхода. То, что вы носите в себе - боль, вина, жалость - готово к исцелению.
Поговорите об этом с кем-то, кому доверяете. Это прошлое больше не контролирует вас.
Рыбы
Карта Таро: Туз Монет
Новый старт с огромным потенциалом: стабильность, доход, развитие. Это может относиться к дому, здоровью, работе или всего сразу.
Составьте реалистичный план и сделайте первый шаг уже на этой неделе.
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