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Таро-гороскоп на неделю. Кому Вселенная готовит подарок, а кому - новые испытания

Понедельник 28 июля 2025 10:36
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Таро-гороскоп на неделю. Кому Вселенная готовит подарок, а кому - новые испытания Гороскоп-Таро на неделю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Эта неделя, которая началась 28 июля и продолжится до 3 августа, обещает быть насыщенной событиями, поворотами и важными знаками. Некоторым знакам Зодиака звезды подготовили приятные сюрпризы, новые возможности или даже судьбоносные встречи, а других ждут эмоциональные уроки, очищение и трансформация.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

Овен

Карта Таро: Десятка Монет

Пора пускать корни. Подумайте, во что следует инвестировать в долгосрочной перспективе: отношения, переезд, карьера, здоровье или финансы.

Выбирайте то, что действительно резонирует с вами. Доверяйте интуиции и действуйте уверенно. Это доставит удовольствие и внутреннюю стабильность.

Телец

Карта Таро: Башня

Пора избавиться от токсичности. Вы слишком долго держались за то, что вас истощаете. Пора отпустить: отойти, поставить границы, выбрать себя.

Пока вы не изменили ситуацию, она уже начала менять вас - не к лучшему. Позаботьтесь о своем эмоциональном здоровье.

Близнецы

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Неделя приключений! Ищите новые впечатления: хобби, путешествия, знакомства, обучение.

Вам нужна свежая энергия и движение - сделайте это приоритетом. Запланируйте активное, яркое лето. Это зарядит вас вдохновением и радостью.

Рак

Карта Таро: Десятка Кубков

На этой неделе возможны настоящие чувства - любовь, романтика, отношения с потенциалом на "жили долго и счастливо". Откройтесь, будьте искренни и готовы сказать "да". Оставьте свою "раковину" и позвольте теплу войти в жизнь.

Обратите внимание на другие водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) - с ними может вспыхнуть искра. Хватит намеков - действуйте прямо!

Лев

Карта Таро: Четверка Жезлов

Пора выходить на новый уровень. То, что вас сдерживало, уже отжило свое. Вы выросли - и готовы к новому: обучению, должностям, переезду или расширению возможностей.

Не бойтесь перемен. Мир ждет вашу силу и амбиции!

Дева

Карта Таро: Девятка Кубков

Ваши мечты близки к воплощению! Девятка Кубков - это карта желаний и везения. Смело мечтайте, действуйте решительно - удача на вашей стороне.

Обратите внимание на знаки судьбы, вдохновенных людей и символику воды - все это может указывать на то, что вы на правильном пути. Волшебство уже начало действовать!

Весы

Карта Таро: Туз Мечей

Центральная тема недели - важный разговор, который вы давно откладываете. Пора сказать правду: спокойно, прямо, честно. Сформулируйте свои мысли, задавайте вопросы, дайте другой стороне высказаться. Помните: истина многогранна.

Этот диалог принесет облегчение. Не откладывайте больше.

Скорпион

Карта Таро: Туз Жезлов

Новый пыл - вот, что вам нужно. Начните что-нибудь свежее: хобби, путешествие, обучение, творчество, сотрудничество. Откройтесь новым идеям, даже если они кажутся немного безумными.

Может быть, это мечта с детства. Сейчас - идеальный момент ее воплотить. Скажите "да".

Стрелец

Карта Таро: Девятка Жезлов

Разберитесь с самым сложным в начале недели - и дышать станет легче. Ваша привычка откладывать только усугубляет тревогу и мешает наслаждаться жизнью.

Итак, начните с главного. Идеально - в понедельник утром. После этого свобода, вдохновение и чувство победы.

Козерог

Карта Таро: Маг

У вас есть таланты, которые не используете. Пора вспомнить, на что вы способны, и начать действовать: создавать, изобретать, делиться знаниями.

Возможно, вам нужен курс, наставник или обновление навыков - это поможет превратить старый талант в новую возможность. Не прячьтесь.

Водолей

Карта Таро: Пятерка Монет

Тяжелая эмоциональная ноша требует выхода. То, что вы носите в себе - боль, вина, жалость - готово к исцелению.

Поговорите об этом с кем-то, кому доверяете. Это прошлое больше не контролирует вас.

Рыбы

Карта Таро: Туз Монет

Новый старт с огромным потенциалом: стабильность, доход, развитие. Это может относиться к дому, здоровью, работе или всего сразу.

Составьте реалистичный план и сделайте первый шаг уже на этой неделе.

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