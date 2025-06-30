Таро-гороскоп на тиждень. Кому світить бурхливий роман, а хто опиниться перед непростим вибором

Овен

Карта Таро: Лицар Жезлів

Цього тижня тобі потрібні драйв і пригоди у стосунках, сім'ї або дружбі. Покажи своє сміливе, яскраве "я".

Лицар Жезлів - уособлення твоєї вогненної натури. Будь вільним, сміливим і диким - саме таким тебе і люблять.

Телець

Карта Таро: Туз Мечів

Час сказати правду - і почути її у відповідь. Важлива розмова допоможе розрядити напругу і відкрити новий етап.

Говори чесно, став запитання, уважно слухай. З терпінням і співчуттям ти доб'єшся прориву.

Близнюки

Карта Таро: Повішений

Ти застряг у ситуації або стосунках, де прогрес неможливий. Замість боротьби відпусти. Це не твоє завдання все налагоджувати.

Зосередься на тому, що дійсно важливо для тебе. Іди далі.

Рак

Карта Таро: Король Монет

Візьми відповідальність і дій рішуче. Настав час навести лад у житті - твоєму чи близьких.

Захищай своє "королівство", став кордони, дій на практиці. Безпека і стабільність - зараз головне.

Лев

Карта Таро: Дев'ятка Монет

Після змін і хаосу все стало на свої місця. Твоє близьке коло сформовано.

Настав час будувати нову реальність: створюй звички, плани та моменти радості разом з тими, хто дійсно важливий. Ти твориш простір любові та дружби - зроби його чарівним.

Діва

Карта Таро: Дурень

Почни з чистого аркуша. Залиш минуле і відкрийся новим можливостям.

Стань легшим, вільнішим, щасливішим. Попереду нові знайомства, союзники, можливо, навіть роман із кимось на кшталт проникливого Водолія.

Терези

Карта Таро: Імператриця

Цей тиждень - про любов і задоволення. Романтика, тепло, щирі емоції, щедрі жести - все це принесе радість.

Час насолоджуватися близькістю з тими, кого любиш - людьми, тваринами, світом. Живи серцем і святкуй життя.

Скорпіон

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

Щось зламалося? Це можна поправити. Не пізно. Зроби крок назустріч - поговори, напиши, подай знак.

Навіть якщо в результаті доведеться розійтися, важливо вийти з невизначеності. Отримай ясність і полегшення. Це шлях до зцілення.

Стрілець

Карта Таро: Король Мечів

Цього тижня потрібна холодна голова. Дій розумно, а не емоційно.

Сплануй розмову, передбач реакції, порадься з тими, хто мислить тверезо. Чіткий план - і ти швидко отримаєш результат.

Козоріг

Карта Таро: Сила

Ти - опора для інших, і це виснажує. Дозволь собі скинути напругу: поплач, покричи, виговори.

Випусти пару, а потім повертайся - оновлений і сильний. Люди потребують тебе.

Водолій

Карта Таро: Закохані

Перед тобою вибір: розум чи серце? Ти сумніваєшся між пріоритетами, людьми, рішеннями.

Зроби паузу. Відступи, подивися на ситуацію з відстані. Подумай про майбутнє - і обери шлях, який справді хочеш пройти.

Риби

Карта Таро: Двійка Монет

Пора розширити своє коло. Виходь у світ, налагоджуй і відновлюй зв'язки.

Тобі потрібна підтримка не від однієї людини, а від багатьох. Вкладайся в людей - і вони віддячать, коли прийде час.