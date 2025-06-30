Моменти щастя і спокус: астролог дала гороскоп на тиждень з важливими правилами на кожен день

Новий тиждень, з 30 червня по 6 липня, подарує нам вдалі дні для нових починань, але й не обійдеться без ризикових моментів. Саме тому важливо знати, коли треба діяти, а коли краще залягти на дно.

Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова склала повний гороскоп на тиждень та дала поради на кожен день.

30 червня - день інтуїції

"Один з найсприятливіших днів місяця для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні, зачаття дитини. Загострюються чутливість, інтуїція, можуть наснитися пророчі, віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром", - розповіла експерт.

Корисні дихальні практики, лікування органів дихання, водні процедури, сеанси ароматерапії. За словами астролога, у понеділок настає вдалий період для педагогів, секретарів, видавців, торгівельних представників компаній, фармацевтів та аптекарів, мандрівників, вчених-дослідників.

1 липня - вдалий день

У вівторок Соловйова радить не боятися важливих справ та рішень. Можна робити операції, ухвалювати серйозні угоди та шукати нове кохання.

"Сприятливий час для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші. Але несприятливий період для стоматологічних втручань, відвідування перукарні, укладання шлюбу, різкого розриву з людьми", - радить астролог.

Вона радить бути уважними, оскільки можливі шахрайство та обман.

"1 липня, з 12:29 до 14:26 за київським часом, ефективно проводити ревізію у справах і речах, аналізувати, порівнювати, перевіряти, оцінювати ефективність попередніх проєктів, з’ясовувати обставини тих чи інших ситуацій, виявляти недоліки, виправляти помилки у будь-яких сферах життя", - наголосила експерт.

2 липня - день спокус

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Можливі відвідування перукарні. Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх", - радить Соловйова.

Також вона не радить планувати на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами.

3 липня - стресовий день

"Після 14:00 за київським часом настане стресовий період. Енергетика доби негативно впливатиме на людину. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного", - попередила астролог.

Не варто впускати у своє життя негативні емоції. Уважно ставтесь до інформації, яку отримуєте.

"Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею. Пробачайте тих, хто вас образив. Підвищується рівень жіночої інтуїції. Не можна сперечатися з жінками - це порушить космічні закони", - пояснила Соловйова.

4 липня - день особливої енергії

До 15:22 за київським часом триватиме несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні.

А після цього часу життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Астролог радить спрямувати їх на зміцнення відносин у родині, благоустрій житла.

"Після 15:22 настає сприятливий час для оформлення угод, проведення торгівельних операцій, підписання документів, оформлення на нову роботу, початку будівництва. Вдалий момент для вирішення конфліктів та завершення судових розглядів.Рекомендується дотримуватись дисципліни, повертати борги, наводити лад у справах, прибирати вдома", - радить астролог.

5 липня - день руйнівного Меркурія

"Після 16:34 - один з найбільш енергетично потужних періодів. В організмі просинаються потужні сили. Відкладіть на інший день хатнє прибирання. Утримайтесь від сексуальних практик", - додала вона.

5 липня Меркурій буде у руйнівному градусі Лева️. У такому знаку цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами.

"Можливі прояви обділеності у всьому, що стосується самовиявлення духу. Градус може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її", - пояснила Соловйова.

"Несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури. Треба уникати ледарства, лінощів, легковажності, марнославства, марнотратства, демонстративності, пристрасності, надмірної азартності, комплексів і стійко сприймати поразки", - зазначила вона.

6 липня - день підсумків

"Один з найсприятливіших днів місяця для нових справ і важливих рішень, оформлення шлюбу, подачі апеляцій, винесення судових рішень. Чудовий період аби проявити свої лідерські якості, творчі здібності, провести дозвілля з дітьми, відвідати концерти, шоу, вистави або самим виступити перед аудиторією", - радить астролог.

До 17:47 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень. А після цього часу настає день включення енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями.

"Підбивайте підсумки, залиште у спокої службову запопадливість. Не проявляйте негатив: після сварки буде важко примиритися. Не можна жалітися та жаліти себе: є вірогідність надовго застряти у цьому стані. Уникайте навантажень на серцево-судинну систему", - зазначила експерт.