ua en ru
Нд, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Липень наближає кохання: кому зі знаків Зодіаку пощастить найбільше?

Неділя 29 червня 2025 12:00
UA EN RU
Липень наближає кохання: кому зі знаків Зодіаку пощастить найбільше? Які знаки Зодіаку закохаються в липні (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Уже з перших днів липня 2025 зірки обіцяють хвилю романтики та нових знайомств. Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить у коханні.

РБК-Україна з посиланням на Collective World розповідає, хто потрапив до списку щасливчиків.

Рак

Для Раків липень стане періодом глибоких емоцій і романтичних відкриттів. Ви будете особливо чутливі до уваги та турботи, а зірки відкриють двері до щирих почуттів.

Самотні Раки можуть зустріти людину, яка миттєво викличе почуття довіри та душевної близькості.

У тих, хто вже у стосунках, настане час для зміцнення зв'язку - ніжні жести, щирі розмови та спільні плани зблизять вас ще більше. Не бійтеся проявити ініціативу - любов відгукнеться взаємністю.

Терези

У липні на Терезів чекає період емоційної гармонії та приємних знайомств. Ви випромінюватимете особливу чарівність, яка привертатиме увагу як нових людей, так і старих знайомих.

Якщо у вас уже є симпатія, саме час зробити крок назустріч і перевести спілкування на глибший рівень. А тим, хто в пошуку, зірки радять бути відкритими - доля може підкинути романтику в найнесподіваніший момент.

Головне - не поспішати, довіритися відчуттям і не ігнорувати знаки, які надсилає Всесвіт.

Скорпіон

На Скорпіонів у липні чекає пристрасна і водночас несподівана романтика. Людина, яку ви давно знаєте, може відкритися вам по-новому - не виключена історія знайомства з продовженням.

Якщо ви відкриєтеся почуттям і трохи знизите емоційний контроль, на вас чекає глибокий, навіть доленосний зв'язок.

Стосунки, які почнуться цього місяця, мають великий потенціал перерости у щось серйозне. Всесвіт буквально підштовхує вас до того, щоб довіритися коханню.

Риби

Для Риб липень - це час, коли романтика буквально витає в повітрі. Ви будете особливо привабливі, чарівні й відкриті до нових знайомств.

Навіть випадкова зустріч може перетворитися на щось набагато більше. Ваше серце буде готове до щирих почуттів, а інтуїція підкаже, кому слід довіритися.

Паралельно ви зможете краще зрозуміти себе - і це теж наблизить вас до справжнього кохання.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Астрологія Гороскоп Знаки Зодіаку
Новини
При відбитті російської атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко
При відбитті російської атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу