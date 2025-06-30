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Таро-гороскоп на неделю. Кому светит бурный роман, а кто окажется перед непростым выбором

Понедельник 30 июня 2025 10:38
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Таро-гороскоп на неделю. Кому светит бурный роман, а кто окажется перед непростым выбором Гороскоп-Таро на неделю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Эта неделя, которая началась 30 июня и продолжится до 6 июля, подарит Девам страстный роман, а Тельцы окажутся перед сложным выбором, который может изменить все.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

Овен

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

На этой неделе тебе нужны драйв и приключения в отношениях, семье или дружбе. Покажи свое смелое, яркое "я".

Рыцарь Жезлов - олицетворение твоей огненной натуры. Будь свободен, смел и дик - именно таким тебя и любят.

Телец

Карта Таро: Туз Мечей

Пора сказать правду - и услышать ее в ответ. Важный разговор поможет разрядить напряжение и открыть новый этап.

Говори честно, задавай вопросы, внимательно слушай. С терпением и состраданием ты добьешься прорыва.

Близнецы

Карта Таро: Повешенный

Ты застрял в ситуации или отношениях, где прогресс невозможен. Вместо борьбы отпусти. Это не твоя задача все налаживать.

Сосредоточься на том, что действительно важно для тебя. Иди дальше.

Рак

Карта Таро: Король Монет

Возьми ответственность и действуй решительно. Пришло время навести порядок в жизни – твоей или близких.

Защищай свое "королевство", ставь границы, действуй на практике. Безопасность и стабильность - сейчас главное.

Лев

Карта Таро: Девятка Монет

После перемен и хаоса все стало на свои места. Твой близкий круг сформирован.

Пора строить новую реальность: создавай привычки, планы и моменты радости вместе с теми, кто действительно важен. Ты творишь простор любви и дружбы - сделай его волшебным.

Дева

Карта Таро: Дурак

Начни с чистого листа. Оставь прошлое и откройся новым возможностям.

Стань легче, свободнее, счастливее. Впереди новые знакомства, союзники, возможно, даже роман с кем-то вроде проницательного Водолея.

Весы

Карта Таро: Императрица

Эта неделя - о любви и удовольствии. Романтика, тепло, искренние эмоции, щедрые жесты - все это доставит радость.

Пора наслаждаться близостью с теми, кого любишь - людьми, животными, миром. Живи сердцем и празднуй жизнь.

Скорпион

Карта Таро: Девятка Жезлов

Что-то сломалось? Это можно поправить. Не поздно. Сделай шаг навстречу - поговори, напиши, подай знак.

Даже если в результате придется разойтись, важно выйти из неопределенности. Получи ясность и облегчение. Это путь к исцелению.

Стрелец

Карта Таро: Король Мечей

На этой неделе нужна холодная голова. Действуй разумно, а не эмоционально.

Спланируй разговор, предусмотри реакции, посоветуйся с теми, кто мыслит трезво. Четкий план - и ты быстро получишь результат.

Козерог

Карта Таро: Сила

Ты - опора для других, и это изнуряет. Позволь себе сбросить напряжение: поплачь, покричи, выговори.

Выпусти пар, а потом возвращайся - обновленный и сильный. Люди нуждаются в тебе.

Водолей

Карта Таро: Влюбленные

Перед тобой выбор: ум или сердце? Ты сомневаешься между приоритетами, людьми, решениями.

Сделай паузу. Отступи, посмотри на ситуацию с расстояния. Подумай о будущем - и выбери путь, который действительно хочешь пройти.

Рыбы

Карта Таро: Двойка Монет

Пора расширить свой круг. Выходи в мир, налаживай и восстанавливай связи.

Тебе требуется поддержка не от одного человека, а от многих. Вкладывайся в людей - и они отблагодарят, когда придет время.

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