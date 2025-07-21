Таро-гороскоп на неделю. Кто снова влюбится, а кто рискует все потерять

На этой неделе, которая началась 21 июля и продолжится до 27 июля, каждый знак Зодиака столкнется с неожиданными поворотами судьбы: одни почувствуют прилив вдохновения, других ждет встреча с прошлым, а кто-то окажется перед важным выбором.

Овен

Карта Таро: Императрица

На этой неделе главное - любовь и забота. Уделите внимание близким: семье, друзьям, партнерам. Поддерживайте, делитесь теплом, стройте общие планы. Это укрепит ваш внутренний мир и подарит настоящее удовольствие.

Телец

Карта Таро: Паж Кубков

Вернитесь к детским радостям. Что доставляло вам счастье в детстве? Попытайтесь воспроизвести те моменты - почувствуйте ностальгию лета, позвольте себе немного беззаботности и тепла. Устройте себе маленький праздник.

Близнецы

Карта Таро: Король Жезлов

Пора планировать и действовать! Определите новую цель на неделю - в творчестве, карьере или саморазвитии. Структурируйте свои идеи и начните воплощать их. Вам хорошо, когда вы заняты и вдохновлены, так что держите темп!

Рак

Карта Таро: Колесница

Пора выйти из зоны комфорта! Исследуйте новое, даже если это просто прогулка в незнакомом месте или участие в каком-то событии. Важно не место, а ощущение действия. Позвольте себе немного авантюризма - это вас зарядит.

Лев

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

На этой неделе Львы будут в центре событий - общайтесь, выходите в свет, засветись. Открытость и активность сейчас принесут новые возможности, которые вы могли не заметить, оставаясь в тени. Действуйте!

Дева

Карта Таро: Королева Монет

Есть задача, которую вы должны реализовать - для себя, стабильности и благополучия. Никто не сделает это лучше. Используйте свою силу, организованность и лидерские качества - и результат не заставит себя ждать.

Весы

Карта Таро: Дьявол

Неделя соблазнов и удовольствий. Если хотите отступить от правил - сделайте это сознательно. Вы имеете право на досуг, веселье и эксперименты, пока берете ответственность за свои выборы. Позвольте себе немного свободной игры без вины.

Скорпион

Карта Таро: Луна

Пора открываться. Ваша сила - в честности с собой и другими. Выпустите наружу то, что скрывали: мысли, эмоции, страхи. Говорите, спрашивайте, делитесь. Это очистит пространство и приблизит к внутренней ясности.

Стрелец

Карта Таро: Маг

Вспомните о своем забытом таланте, который был у вас еще в детстве. Он до сих пор с вами и может стать важной частью жизни: хобби, делом или источником вдохновения. Пора его обновить и использовать по полной.

Козерог

Карта Таро: Суд

Загляните вглубь себя. Что на самом деле вами двигает? Что приносит настоящую энергию? Возвращайтесь к подлинности - тому, кем вы являетесь без внешних ролей. Ответы на важные вопросы уже есть внутри - слушайте внимательно.

Водолей

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Добавьте немного праздника в свою жизнь! Попробуйте новое: вечеринка, путешествие, мастер-класс или просто день на природе. Откройтесь для эмоций, впечатлений и радости - на этой неделе Вселенная подталкивает вас к удовольствию и творческим приключениям.

Рыбы

Карта Таро: Девятка Мечей

Тревоги становятся меньше, когда о них говоришь. Не держите все в себе - поделитесь, выпишите, проговорите. Создайте четкий план, как справиться с тем, что вас беспокоит. Освободитесь от бремени - и уже через неделю почувствуете облегчение.