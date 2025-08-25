Таро-гороскоп на тиждень. Хто ризикне почати з нуля, а на кого чекає фінансовий прорив

Овен

Карта Таро: Колесо Фортуни

Це тиждень змін - внутрішніх і зовнішніх. Ви більше не хочете миритися з тим, що вас стримує.

Є мотивація рухатися вперед, залишилося тільки скласти чіткий план. Почніть новий етап - час діяти.

Телець

Карта Таро: Трійка Кубків

Ви заслуговуєте на відпочинок і радість. Знайдіть час для зустрічей із друзями, маленьких задоволень і улюблених ритуалів.

Життя не має бути суцільною працею. Дозвольте розслабитися і просто пожити для себе.

Близнюки

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Ваші амбіції на піку - не стримуйте себе. Це гарний час для нових проєктів, навчання, переїзду або розширення зв'язків.

Вірте в себе і не бійтеся ризикувати. Світ готовий відкрити перед вами нові двері.

Рак

Карта Таро: П'ятірка Жезлів

Щоб досягти гармонії, спочатку доведеться зіткнутися з конфліктами або внутрішнім опором. Цей тиждень просить вас навести лад - у справах, у думках, у домі.

Позбавтеся зайвого, що заважає вам рости. Через очищення прийде справжній спокій.

Лев

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Вас щось турбує, навіть якщо зовні ви впевнено тримаєтеся. Не тримайте тривоги в собі - поділіться з тим, кому довіряєте.

Коли проговорите, ситуація вже не здаватиметься такою складною. Зберіться з думками та дійте, ви здатні все влаштувати.

Діва

Карта Таро: Лицар Монет

Ваші зусилля цього тижня приносять особливо сильний результат. Усе, над чим ви зараз працюєте, має потенціал масштабного зростання.

Дійте методично, зосереджено і не соромтеся показати свої досягнення. Ви заслуговуєте на визнання - не ховайтеся в тіні.

Терези

Карта Таро: Дурень

Час ризикнути - сміливо і з цікавістю. Новий початок, нові ідеї, несподівані можливості - все це вже поруч.

Не перевантажуйте себе планами, просто зробіть перший крок. Довіртеся інтуїції - вона веде в правильному напрямку.

Скорпіон

Карта Таро: Лицар Жезлів

Вас тягне до пригод і драйву - не стримуйте себе. Зробіть що-небудь спонтанне, вирвіться з рутини, дозвольте собі трохи "божевільної" свободи.

Це не втеча, а спосіб залишатися собою. Внутрішній вогонь потребує підживлення, дайте йому це.

Стрілець

Карта Таро: Колісниця

Ваше серце прагне до нових горизонтів - це ідеальний час для подорожі або планування великого руху вперед. Не ігноруйте бажання змінити обставини, адже саме це наповнить вас енергією.

Поставте собі за мету втекти з рутини - хоча б на вихідні. Дорога чекає.

Козоріг

Карта Таро: Королева Монет

Фінансовий успіх і стабільність - у ваших руках. Цей тиждень ідеальний для старту нового бізнесу, додаткових доходів або розвитку кар'єри.

Ви працьовиті, амбітні й готові до зльоту. Дійте рішуче - ваші зусилля принесуть плоди.

Водолій

Карта Таро: Маг

У вас є унікальні таланти, які варто освіжити або переосмислити. Згадайте, чим ви захоплювалися раніше, можливо, саме це стане вашим наступним проривом.

Ви здатні створити щось справді нове, поєднавши досвід із натхненням. Дайте собі простір для творчості та експериментів.

Риби

Карта Таро: Король Мечів

Час мислити стратегічно і планувати майбутнє. Зосередьтеся на своїх справжніх бажаннях, а не на чужих очікуваннях.

Виділіть те, що варте вашої уваги, і відсійте зайве. Чітке бачення зараз - ключ до великих звершень.