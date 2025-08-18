Таро-гороскоп на тиждень. Хто отримає другий шанс, а кого зупинять власні страхи

Овен

Карта Таро: Закохані

Цього тижня ви - центр любовної драми, і, схоже, вам це навіть подобається. Можливий любовний трикутник, потяг до "забороненого плоду" або просто нерозділене почуття. Особливо остерігайтеся Близнюків - вони можуть ввести в оману.

Перш ніж щось зробити, подумайте про наслідки. Помилки майже неминучі, але можуть виявитися несподівано веселими.

Телець

Карта Таро: Поміркованість

Тиждень гармонії, спокою і внутрішнього балансу. Ідеальний час для відпочинку, відновлення і перезавантаження. Намагайтеся уникати перевантажень, різких змін і токсичних людей.

Залишайтеся в комфортній зоні - ваша енергія накопичується саме в спокої. Насолоджуйтеся простими радощами.

Близнюки

Карта Таро: Туз Жезлів

Цього тижня починається новий етап - ви створюєте власний ритм життя. Це час для ентузіазму, особистих проєктів, саморозвитку і натхнення.

Сконцентруйтеся на тому, що наповнює вас енергією: відпочинок, мотивація, спілкування, турбота про себе. Ваше завдання - зробити своє життя цілісним і усвідомленим.

Рак

Карта Таро: Король Монет

Ваша зона комфорту - дім. Зараз чудовий час для поліпшень: затишок, порядок, покупки для дому або невеликий ремонт. Усе, що зробить ваш побут теплішим і приємнішим, - правильне вкладення.

Створюючи комфорт навколо, ви зміцнюєте і внутрішню стабільність. Відчуйте себе господарем свого простору.

Лев

Карта Таро: Десятка Монет

Ви будуєте своє майбутнє - і робите це правильно. Під кінець вашого сезону подумайте про довгострокову перспективу: де ви хочете бути через 10 років?

Складіть чіткий план і почніть робити кроки вже зараз. Цей тиждень - ідеальний час для стратегічного мислення.

Діва

Карта Таро: Сімка Кубків

Перед сезоном Діви - час трохи "погратися". Вийдіть зі звичної ролі: фліртуйте, експериментуйте, проявляйте фантазію. Несподівана поведінка відкриє нові сторони особистості.

Спробуйте прожити тиждень в образі альтернативного "я" - це може дати цінні інсайти та зарядити енергією.

Терези

Карта Таро: Четвірка Кубків

Ви недооцінюєте те, що вже є. Здається, ніби у всіх життя яскравіше і простіше, а ваше застопорилося. Насправді у вас - море ресурсів, підтримки й удачі, просто ви цього не помічаєте.

Сфокусуйтеся на своїх сильних сторонах, вдячність відкриє очі на можливості, які вже поруч.

Скорпіон

Карта Таро: Шістка Мечів

Пора відпустити те, що більше не працює. Емоційний або ментальний вантаж, який ви тягали останні місяці, нарешті готовий піти. Не пручайтеся - момент ідеально підходить для прощання.

Ви відчуєте полегшення вже цього тижня. Зробіть крок уперед - без натяків.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Мечів

Настав час говорити голосно і прямо. Вас щось злить, і мовчати більше не можна. Ви той, хто може змінити ситуацію, навіть якщо інші здалися.

Проявіть сміливість і рішучість. Ваша прямолінійність і енергія здатні зрушити гори - використовуйте їх з розумом.

Козоріг

Карта Таро: Верховна Жриця

Ви у фазі глибокого самопізнання. Зараз важливо прислухатися до себе, побути наодинці з думками й знайти відповіді всередині, а не зовні.

Тиша, медитація, творчість, усвідомленість - найкращі союзники цього тижня. Ваша інтуїція знає, куди йти далі.

Водолій

Карта Таро: Сила

Вам потрібен виклик. Перетворіть мету на гру, завдання - на квест, а рутину - на змагання. Змагальний дух заразливий - використовуйте цю енергію на повну.

Ваша сила в завзятості та вмінні нестандартно мислити. Додайте пристрасті - і перемога за вами.

Риби

Карта Таро: Туз Кубків

Любов стукає у двері. Нове почуття, проєкт, людина чи улюбленець - усе, що викликає теплу хвилю емоцій і відчуття початку чогось світлого.

Це не швидкоплинно - це надовго. Відкрийтеся новим почуттям, і вони перетворять ваше життя.