Тарнавський очолив ОТУ "Донецьк" на тлі наступу РФ під Покровськом, - CNN

Бригадний генерал Олександр Тарнавський обійняв посаду керівника оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Відповідні зміни в керівництві ОТУ відбулись на тлі російського наступу в районі Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Про зміну командування в ОТУ "Донецьк" американським журналістам розповів у суботу військовий чиновник.
За даними CNN, генерал Олександр Луценко, який раніше керував даним оперативно-тактичним угрупованням, зіткнувся з сильною критикою через не здатність зупинити російське просування на Покровськ.
Згідно з даними інтерактивної карти проекту DeepState, російські окупанти знаходяться за 3 км від цього міста. Вважається, що для Кремля захоплення Покровська має стратегічну важливість.
Покровськ на карті DeepStateMap (фото: скрін deepstatemap.live)
Довідка: генерал Тарнавський у жовтні 2022 року очолив новосформоване ОСУВ (оперативно-стратегічне угруповання військ) "Херсон" і керував звільненням міста й області. У грудні ОСУВ було перейменоване на "Таврію".
У 2023 році війська ОСУВ "Таврія" здійснювали контрнаступ у Запорізькій області.
Тарнавський є кавалером всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького.
Нагадаємо, нещодавно експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті оцінили ситуацію навколо Покровська, на південь від якого війська РФ отримали тактичні переваги. Аналітики вважають, що захоплення Покровська підірве бойовий потенціал російських окупантів.
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