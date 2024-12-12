Захоплення Покровська підірве бойовий потенціал армії РФ, - ISW

Російські війська отримують тактичні переваги на південь від Покровська. Однак ворог зазнає дуже великих втрат, що підриває потенціал армії РФ для ведення подальших наступальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Оприлюднені 10 грудня геолокаційні дані вказують на те, що війська РФ просунулися на захід від села Новий Труд і вздовж траси Е50 на південь від Даченського, звузивши невеликий район позицій ЗСУ на захід від траси Е50 та на південь від лінії Новий Труд - Даченське. Це просування дозволило російським військам опинитися приблизно за шість кілометрів на південь від Покровська.

В ISW припускають, що найближчими днями росіяни, ймовірно, продовжать спроби захопити район між Новий Труд і Даченським. Це дасть їм сильнішу позицію, з якої вони зможуть штурмувати село Шевченко на північний захід від села Новий Труд і на південний захід від Покровська.

Критична ситуація

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин 11 грудня зазначив, що війська РФ атакували українські укріплення на захід від села Новий Труд, на південь від Новотроїцького (на південний захід від Шевченко) та на південно-західній околиці самого н.п. Шевченко.

За словами Волошина, українські сили втратили дві позиції під час цих атак і працюють над поверненням контролю.

Командир українського батальйону, що діє під Покровськом, охарактеризував ситуацію на цьому напрямку як "критичну". За його словами, це пов'язано з тим, що кожне російське формування розміром із батальйон щомісяця отримує близько 200 нових військовослужбовців.

Український військовий також підкреслив, що росіяни атакують позиції ЗСУ до 30 разів на день і мають перевагу в артилерійських обстрілах. Це свідчить про те, що війська РФ наразі покладаються на перевагу в кількості особового складу й артилерійських боєприпасах для забезпечення тактичних переваг на Покровському напрямку.

За оцінками ISW, російське командування відновило наступальні операції для захоплення Покровська шляхом розвороту з півдня. Однак цей маневр коштує величезних втрат живої сили і техніки.

Інший офіцер бригади ЗСУ повідомив, що за два тижні російські війська втратили на Покровському напрямку майже 3 тисячі осіб. В ISW переконані, що продовження втрат такого масштабу призведе до зростання витрат на і без того перевантажену російську армію.

"Російські війська цілком можуть продовжувати просуватися в напрямку Покровська, але втрати, яких вони зазнають, обмежать їхню здатність перетворити ці успіхи на більш далекосяжні наступальні операції", - переконані в Інституті вивчення війни.