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Тарнавский возглавил ОТГ "Донецк" на фоне наступления РФ под Покровском, - CNN

Фото: Александр Тарнавский (facebook.com/PresscentrTavria)
Автор: Владимир Костырин

Бригадный генерал Александр Тарнавский занял должность руководителя оперативно-тактической группировки "Донецк". Соответствующие изменения в руководстве ОТУ состоялись на фоне российского наступления в районе Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

О смене командования в ОТГ "Донецк" американским журналистам рассказал в субботу военный чиновник.

По данным CNN, генерал Александр Луценко, который ранее руководил данной оперативно-тактической группировкой, столкнулся с сильной критикой из-за не способности остановить российское продвижение на Покровск.

Согласно данным интерактивной карты проекта DeepState, российские оккупанты находятся в 3 км от этого города. Считается, что для Кремля захват Покровска имеет стратегическую важность.

Покровск на карте DeepStateMap (фото: скрин deepstatemap.live)

Справка: генерал Тарнавский в октябре 2022 года возглавил новосформированное ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск) "Херсон" и руководил освобождением города и области. В декабре ОСУВ было переименовано в "Таврию".

В 2023 году войска ОСУВ "Таврия" проводили контрнаступление в Запорожской области.

Тарнавский является кавалером всех степеней ордена Богдана Хмельницкого.

 

Напомним, недавно эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете оценили ситуацию вокруг Покровска, к югу от которого войска РФ получили тактические преимущества. Аналитики считают, что захват Покровска подорвет боевой потенциал российских оккупантов.

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