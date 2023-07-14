UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тарнавський про ліквідацію генерала РФ у Бердянську: такі події дестабілізують окупантів

Фото: бригадний генерал Олександр Тарнавський (facebook_com_PresscentrTavria)
Автор: Наталія Юрченко

Ліквідація російський командирів та генералів є стратегічно важливою складовою. Такі події мають дестабілізуючий характер для окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського в інтерв'ю CNN.

Він прокоментував ліквідацію російського генерала Олега Цокова в тимчасово окупованому Бердянську. За словами Тарнавського, такі події на полі бою мають стратегічно дестабілізуючий характер.

"Коли особовий склад отримує інформацію про те, що командир загинув, невідомо, хто ним керуватиме. Це точно матиме негативний вплив", - сказав він.

При цьому український генерал відмовся розкривати деталі операції. Він лише наголосив, що це був "відповідний воєначальник, який поніс покарання".

Ліквідація генерала РФ у Бердянську

Нагадаємо, в ніч на 11 липня жителі тимчасово окупованого Бердянська повідомили про вибухи. Пізніше у мережі з'явилася інформацію про "приліт" по готелю "Дюна", де розташовувалися окупанти. Серед них був генерал Олег Цоков, який загинув.

У Генштабі ЗСУ заявили, після влучання окупанти цілу ніч вивозили вантажівками тіла російських військових до місцевого моргу.

Також у мережі опублікували кадри знищеного готелю "Дюна" у Бердянську після "прильоту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБердянськВійна в УкраїніВійна Росії проти України