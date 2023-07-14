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Ліквідація генерала РФ у Бердянську. З'явилося фото готелю після "прильоту"

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Бердянськ, П'ятниця 14 липня 2023 09:25
Ліквідація генерала РФ у Бердянську. З'явилося фото готелю після "прильоту" Фото: у Бердянську у готелі ліквідували російського генерала (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Бердянську Запорізької області знищено готелю "Дюна". Там розташувалися російські загарбники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

Відомо, що у колишньому готелі "Дюна" у Бердянську розташовувалися російські окупанти, серед яких були воєначальники. Зокрема, генерал армії РФ Олег Цоков.

На опублікованому кадрі помітно, що готель сильно постраждав після "прильоту".

"Так виглядає вже колишній готель Дюна, де було ліквідовано російського генерала Цокова. Судячи з пейзажу, апокаліпсис був непоганий", - написав Андрющенко.

Ліквідація генерала РФ у Бердянську. З'явилося фото готелю після &quot;прильоту&quot;

Фото: у мережі показали готель у Бердянську після "прильоту" (t.me/andriyshTime)

Що цьому передувало

Нагадаємо, 11 липня в окупованому Бердянську чули потужні вибухи. У мережі повідомили про "приліт" по готелю "Дюна".

Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію. За словами речника Генерального штабу Андрія Ковальова, після влучання окупанти цілу ніч вивозили вантажівками тіла російських військових до місцевого моргу.

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