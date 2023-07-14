Тарнавський про ліквідацію генерала РФ у Бердянську: такі події дестабілізують окупантів

Ліквідація російський командирів та генералів є стратегічно важливою складовою. Такі події мають дестабілізуючий характер для окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського в інтерв'ю CNN.

Він прокоментував ліквідацію російського генерала Олега Цокова в тимчасово окупованому Бердянську. За словами Тарнавського, такі події на полі бою мають стратегічно дестабілізуючий характер.

"Коли особовий склад отримує інформацію про те, що командир загинув, невідомо, хто ним керуватиме. Це точно матиме негативний вплив", - сказав він.

При цьому український генерал відмовся розкривати деталі операції. Він лише наголосив, що це був "відповідний воєначальник, який поніс покарання".

Ліквідація генерала РФ у Бердянську

Нагадаємо, в ніч на 11 липня жителі тимчасово окупованого Бердянська повідомили про вибухи. Пізніше у мережі з'явилася інформацію про "приліт" по готелю "Дюна", де розташовувалися окупанти. Серед них був генерал Олег Цоков, який загинув.

У Генштабі ЗСУ заявили, після влучання окупанти цілу ніч вивозили вантажівками тіла російських військових до місцевого моргу.

Також у мережі опублікували кадри знищеного готелю "Дюна" у Бердянську після "прильоту".

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