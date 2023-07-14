Тарнавский о ликвидации генерала РФ в Бердянске: такие события дестабилизируют оккупантов

Ликвидация российских командиров и генералов является стратегически важной составляющей. Такие события носят дестабилизирующий характер для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского в интервью CNN.

Он прокомментировал ликвидацию российского генерала Олега Цокова во временно оккупированном Бердянске. По словам Тарнавского, такие события на поле боя носят стратегически дестабилизирующий характер.

"Когда личный состав получает информацию о том, что командир погиб, неизвестно, кто будет им руководить. Это точно будет иметь негативное влияние", - сказал он.

При этом украинский генерал отказался раскрывать детали сделки. Он лишь подчеркнул, что это был "соответствующий военачальник, понесший наказание".

Ликвидация генерала РФ в Бердянске

Напомним, в ночь на 11 июля жители временно оккупированного Бердянска сообщили о взрывах. Позже в сети появилась информация о "прилете" по гостинице "Дюна", где располагались оккупанты. Среди них был генерал Олег Цоков, который погиб.

В Генштабе ВСУ заявили, что после попадания оккупанты целую ночь вывозили грузовиками тела российских военных в местный морг.

Также в сети опубликовали кадры уничтоженной гостиницы "Дюна" в Бердянске после "прилета".

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