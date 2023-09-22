Тарнавський про атаку на Севастополь: удари по Криму важливі для успіху контрнаступу ЗСУ

Удари по Криму, подібні до сьогоднішньої атаки по Севастополю, важливі для успіху контрнаступу Збройних сил України.
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Успіх наступальних операцій полягає не тільки у знищенні противника перед собою, а й у знищенні місць зосередження техніки, особового складу і особливо у знищенні командних пунктів", - заявив він.
Тарнавський додав, що дезорганізація російських сил шляхом знищення командних центрів на більш високому рівні призводить до безладу на полі бою.
"Знищений командир означає знищений командний зв'язок, а без нього немає узгоджених дій", - підкреслив він.
Крим, уточнив Тарнавський, особливо важливий у цьому плані, оскільки там зосереджена велика кількість російської військової техніки.
"Ми знаємо, звідки вони завдають ударів, як по повітряних, так і по наземних засобах", - сказав він.
Тарнавський підкреслив, що удар по штабу Чорноморського флоту Росії допомагає Україні, а також дає Україні надію на майбутнє.
"Тобто у нас є можливість бити їх не тільки перед собою, а й у тилу. А коли ти розумієш, що в тилу ворог почувається гаряче, це піднімає бойовий дух наших солдатів", - додав генерал.
Атака на штаб РФ у Севастополі
22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ.
У мережі публікували відео, на яких було видно значні пошкодження будівлі та стовп диму.
Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.
Детальніше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.