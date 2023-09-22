Тарнавський про атаку на Севастополь: удари по Криму важливі для успіху контрнаступу ЗСУ

"Успіх наступальних операцій полягає не тільки у знищенні противника перед собою, а й у знищенні місць зосередження техніки, особового складу і особливо у знищенні командних пунктів", - заявив він.

Тарнавський додав, що дезорганізація російських сил шляхом знищення командних центрів на більш високому рівні призводить до безладу на полі бою.

"Знищений командир означає знищений командний зв'язок, а без нього немає узгоджених дій", - підкреслив він.

Крим, уточнив Тарнавський, особливо важливий у цьому плані, оскільки там зосереджена велика кількість російської військової техніки.

"Ми знаємо, звідки вони завдають ударів, як по повітряних, так і по наземних засобах", - сказав він.

Тарнавський підкреслив, що удар по штабу Чорноморського флоту Росії допомагає Україні, а також дає Україні надію на майбутнє.

"Тобто у нас є можливість бити їх не тільки перед собою, а й у тилу. А коли ти розумієш, що в тилу ворог почувається гаряче, це піднімає бойовий дух наших солдатів", - додав генерал.

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

У мережі публікували відео, на яких було видно значні пошкодження будівлі та стовп диму.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.

Детальніше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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