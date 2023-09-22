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Тарнавский об атаке на Севастополь: удары по Крыму важны для успеха контрнаступления ВСУ

Фото: командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Удары по Крыму, подобные сегодняшней атаке по Севастополю, важны для успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Успех наступательных операций заключается не только в уничтожении противника перед собой, но и в уничтожении мест сосредоточения техники, личного состава и особенно в уничтожении командных пунктов", - заявил он. 

Тарнавский добавил, что дезорганизация российских сил путем уничтожения командных центров на более высоком уровне приводит к беспорядку на поле боя. 

"Уничтоженный командир означает уничтоженную командную связь, а без нее нет согласованных действий", - подчеркнул он. 

Крым, уточнил Тарнавский, особенно важен в этом плане, поскольку там сосредоточено большое количество российской военной техники.

"Мы знаем, откуда они наносят удары, как по воздушным, так и по наземным средствам", - сказал он.

Тарнавский подчеркнул, что удар по штабу Черноморского флота России помогает Украине, а также дает Украине надежду на будущее.

"То есть у нас есть возможность бить их не только перед собой, но и в тылу. А когда ты понимаешь, что в тылу враг чувствует себя горячо, это поднимает боевой дух наших солдат", - добавил генерал. 

Атака на штаб РФ в Севастополе

22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ.

В сети публиковали видео, на которых были видны значительные повреждения здания и столб дыма.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.

Подробнее об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУКримСевастополь