Тарифы зафиксируют на отопительный сезон: "Нафтогаз" и местные власти подписали меморандум

Как отметил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль, "в основе этого меморандума договоренность о том, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим".

По его словам, также в меморандуме зафиксирована договоренность о "бесперебойности поставок газа".

Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка местных общин "для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов".

"Со стороны государства предусматривается субвенция местным бюджетам с неудовлетворительным индексом платежеспособности уже с четвертого квартала этого года", - сказал он и добавил, что в начале следующего года местным бюджетам оставят 4% от налога на доходы на доходы физических лиц. По его словам, это не менее 11 млрд гривен.

Также местным бюджетам на 2022 год оставят 13,44% от акциза с топлива, сказал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что также достигнута договоренность по цене газа, который "Нафтогаз" будет поставлять бюджетным учреждениям.