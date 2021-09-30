Тарифи зафіксують на опалювальний сезон: "Нафтогаз" та місцева влада підписали меморандум

Як зазначив під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "в основі цього меморандуму домовленість про те, що місцева влад не буде підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні порівняно з попереднім".

За його словами, також у меморандумі зафіксовано домовленість про "безперебійність поставок газу".

Крім того, передбачена фінансова підтримка місцевих громад "для безперебійної роботи теплокомуненерго та незмінності тарифів".

"З боку держави передбачається субвенція місцевим бюджетам з незадовільним індексом платоспроможності вже з четвертого кварталу цього року", - сказав він і додав, що на початку наступного року місцевим бюджетам залишать 4% від податку на доходи на доходи фізичних осіб. За його словами, це не менше 11 млрд гривень.

Також місцевим бюджетам на 2022 рік залишать 13,44% від акцизу з пального, повідомив Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що також досягнута домовленість щодо ціни газу, який "Нафтогаз" постачатиме бюджетним установам.