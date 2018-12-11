Тарифы на тепло для населения повысили еще в шести городах

Тарифы на тепловую энергию для населения повысили на 15-30%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 11 декабря изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии с 1 января 2019 года. Об этом передает корреспондент РБК-Украина

Согласно принятому решению, тарифы на тепло для населения повышены для следующих предприятий:

КПТС "Черкассытеплокоммунэнерго" - 14,6%,

КП "Гортепловодоэнергия" КГУ (Каменец-Подольский) - 19,3%,

КП "Гортепловодоэнергия" ТЭЦ (Каменец-Подольский) - 19,4%,

КП ВМР "Винницагортеплоэнерго" КГУ - 17,8%,

КП ВМР "Винницагортеплоэнерго" ТЭЦ - 20,1%,

МКП "Хмельницктеплокоммунэнерго" - 18,2%,

МКП "Одесская теплоэлектроцентраль №2" - 30,0%,

ООО "Ровнетеплоэнерго" - 28,1%

Как отметила председатель комиссии Оксана Кривенко, изменение тарифов связано в первую очередь с повышением цен на газ, "чтобы предприятия могли закупить топливо"

Согласно решению комиссии, тарифы повышаются с 1 января 2019 года.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 10 декабря повысила тарифы на производство тепла для 18 производителей теплоэнергии.

Как сообщало РБК-Украина, 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).