ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Тарифы на тепло для населения повысили еще в шести городах

Новости » Энергетика    11.12.2018 - 11:11
Тарифы на тепло для населения повысили еще в шести городах

Тарифы на тепловую энергию для населения повысили на 15-30%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 11 декабря изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии с 1 января 2019 года. Об этом передает корреспондент РБК-Украина

Согласно принятому решению, тарифы на тепло для населения повышены для следующих предприятий:

КПТС "Черкассытеплокоммунэнерго" - 14,6%,

КП "Гортепловодоэнергия" КГУ (Каменец-Подольский) - 19,3%,

КП "Гортепловодоэнергия" ТЭЦ (Каменец-Подольский) - 19,4%,

КП ВМР "Винницагортеплоэнерго" КГУ - 17,8%,

КП ВМР "Винницагортеплоэнерго" ТЭЦ - 20,1%,

МКП "Хмельницктеплокоммунэнерго" - 18,2%,

МКП "Одесская теплоэлектроцентраль №2" - 30,0%,

ООО "Ровнетеплоэнерго" - 28,1%

Как отметила председатель комиссии Оксана Кривенко, изменение тарифов связано в первую очередь с повышением цен на газ, "чтобы предприятия могли закупить топливо"

Согласно решению комиссии, тарифы повышаются с 1 января 2019 года.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 10 декабря повысила тарифы на производство тепла для 18 производителей теплоэнергии.

Как сообщало РБК-Украина, 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

НКРЭКУ повысила тарифы на тепло для населения для 18 предприятий ТКЭ НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на транспортировку газа по украинской ГТС вдвое
Новости Украины тарифытеплоснабжение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь