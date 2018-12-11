Тарифи на тепло для населення підвищили ще у шести містах

Тарифи на теплову енергію для населення підвищили на 15-30%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 11 грудня змінила тарифи на виробництво тепла для восьми виробників теплоенергії з 1 січня 2019 року. Про це передає кореспондент РБК-Україна

Згідно з ухваленим рішенням, тарифи на тепло для населення підвищені для наступних підприємств:

КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" - 14,6%,

КП "Міськтепловодоенергія" КГУ (Кам'янець-Подільський) - 19,3%,

КП "Міськтепловодоенергія" ТЕЦ (Кам'янець-Подільський) - 19,4%,

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" КГУ - 17,8%,

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" ТЕЦ - 20,1%,

МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" - 18,2%,

МКП "Одеська теплоелектроцентраль №2" - 30,0%,

ТОВ "Рівнетеплоенерго" - 28,1%

Як зазначила голова комісії Оксана Кривенко, зміна тарифів пов'язана в першу чергу з підвищенням цін на газ, "щоб підприємства могли закупити паливо".

Згідно з рішенням комісії, тарифи підвищуються з 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 10 грудня змінила тарифи на виробництво тепла для 18 виробників теплоенергії.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).