НКРЭКУ повысила тарифы на тепло для населения для 18 предприятий ТКЭ

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

На первом заседании НКРЭКУ повысила тарифы только для части предприятий

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 10 декабря изменила тарифы на производство тепла для 18 производителей теплоэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комиссии Оксаны Кривенко в Facebook.

По ее данным, процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%

Кривенко отметила, что утверждение новых тарифов еще для восьми компаний состоится завтра, 11 декабря.

Кривенко также сообщила, что планируемый срок вступления в силу скорректированных тарифов - 1 января 2019 года.

Во время заседания НКРЭКУ Кривенко подчеркнула, что повышение тарифов связано с решением правительства о повышении тарифов на газ, поскольку газ в среднем по Украине занимает 76% в цене производства тепловой энергии.

Как сообщало РБК-Украина, 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

В конце октября НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал цены на газ на условиях ПСО, которые будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен.