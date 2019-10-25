Тарифы на тепло в Киеве повышать не планируют

Тариф на тепло для населения в Киеве в начале отопительного сезона меняться не будет. Об этом на брифинге сказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Пантелеев, Киев начинает этот сезон с таким тарифом, который был раньше.

В то же время, по его словам, есть вопросы относительно постановления Кабинета министров, которая предусматривает предельные тарифы.

"Хочу прояснить формальную сторону этого вопроса. Предельный тариф 1400 грн утвержден на услугу по поставке тепловой энергии. Сегодня существуют тарифы на услуги по централизованному отоплению. В Киеве это 1654 грн. Это разные вещи, их невозможно сравнивать. Этот вопрос будет рассматриваться в судах", - сказал он.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения с 1 января 2020 года на 29,64%.

В то же время в КГГА заявили, что обнародованный на сайте КП "Киевтеплоэнерго" проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год. По данным КГГА, "Киевтеплоэнерго" пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения.