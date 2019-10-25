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Тарифи на тепло в Києві підвищувати не планують

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Київ розпочне сезон з минулорічним тарифом

Тариф на тепло для населення у Києві на початку опалювального сезону змінюватися не буде. Про це на брифінгу сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Пантелеєв, Київ починає цей сезон з таким тарифом, який був раніше.

У той же час, за його словами, є питання відносно постанови Кабінету міністрів, яка передбачає граничні тарифи.

"Хочу прояснити формальний бік цього питання. Граничний тариф 1400 грн затверджений на послугу з постачання теплової енергії. Сьогодні існують тарифи на послуги з централізованого опалення. У Києві це 1654 грн. Це різні речі, їх неможливо порівнювати. Це питання буде розглядатися в судах", - сказав він.

Нагадаємо, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пропонує підвищити тарифи на виробництво теплової енергії для потреб населення з 1 січня 2020 року на 29,64%.

У той же час у КМДА заявили, що оприлюднений на сайті КП "Київтеплоенерго" проект тарифів стосується розрахунків вартості лише однієї зі складових кінцевого тарифу - виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 на 2020 рік. За даними КМДА, "Київтеплоенерго" наразі не планує підвищувати для населення ціни на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання.

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